Alcaraz ya conoce su camino en el US Open: debut ante Safiullin y Djokovic amenaza en semifinales

Carlos Alcaraz ya conoce el camino que deberá recorrer para defender el título del US Open. El español, número 3 del mundo, debutará frente al ruso Roman Safiullin, número 98 del ranking, después de un sorteo que no ha sido especialmente benévolo con el murciano y que podría cruzarle con Novak Djokovic en semifinales.

Será además un estreno especialmente esperado. Alcaraz vuelve a disputar un torneo individual después de cuatro meses de baja por la lesión en la muñeca que sufrió en Barcelona y que le obligó a perderse buena parte de la temporada.

Su primera prueba será Safiullin y, en caso de victoria, en segunda ronda se encontraría con el ganador del encuentro entre el portugués Jaime Faria y el estadounidense Jenson Brooksby. A partir de ahí, la dificultad aumentaría considerablemente.

Un camino complicado hacia las semifinales

El cuadro presenta como posible adversario de Alcaraz en tercera ronda al italiano Matteo Arnaldi, número 34 del mundo. En unos hipotéticos octavos de final podría aparecer Alexander Bublik, número 16 del ranking y uno de los jugadores más imprevisibles del circuito.

Los cuartos de final tampoco ofrecerían un respiro. Ben Shelton, número 9, y el francés Arthur Fils, undécimo, figuran entre sus principales amenazas para alcanzar las semifinales.

Y allí podría esperar Novak Djokovic. El serbio, número 5 del mundo, ha caído en el mismo lado del cuadro que Alcaraz, por lo que ambos podrían enfrentarse por una plaza en la final de Flushing Meadows.

Djokovic tampoco tiene un camino sencillo

El sorteo tampoco ha sido especialmente favorable para Djokovic. El serbio comenzará el torneo contra el argentino Mariano Navone, número 48 del ranking, y podría encontrarse con otro argentino, Tomás Martín Etcheverry, en tercera ronda.

Más adelante, unos hipotéticos cuartos de final podrían medirle con Daniil Medvedev, campeón del US Open y actual número 8 del mundo. Solo después de superar ese recorrido podría producirse el esperado duelo entre Djokovic y Alcaraz.

El regreso de Alcaraz cuatro meses después

Más allá de sus posibles rivales, el principal interrogante estará en comprobar cómo responde físicamente el murciano. Alcaraz no disputa un partido individual desde el pasado mes de abril, cuando una lesión en la muñeca le obligó a detenerse durante el torneo de Barcelona.

El problema terminó siendo más grave de lo previsto y le dejó fuera de Roland Garros, Wimbledon y de los principales torneos de preparación de la gira norteamericana.

Su primera toma de contacto con la competición llegó esta semana precisamente en Nueva York. Alcaraz disputó el renovado torneo de dobles mixtos junto a Serena Williams, aunque la pareja cayó eliminada en segunda ronda.

Ahora llega la verdadera prueba: partidos al mejor de cinco sets y la defensa de uno de los títulos más importantes de su carrera.

Defender la corona de 2025

Alcaraz conquistó el año pasado su segundo US Open después de derrotar en la final a su gran rival de los últimos años, Jannik Sinner.

El italiano no podrá tomarse la revancha esta temporada. El número 1 del mundo es la gran ausencia del torneo después de no recuperarse a tiempo de la lesión en la rodilla derecha que arrastra desde Wimbledon.

Su baja ha provocado además modificaciones importantes en la configuración del cuadro y deja a Alcaraz como uno de los grandes favoritos al título pese a las dudas inevitables después de cuatro meses sin competir.

Rafa Jódar, por el lado de Zverev

El otro gran nombre español en el cuadro es Rafael Jódar, número 13, que disputará su primer partido en el US Open frente al australiano Thanasi Kokkinakis.

El camino del joven español tampoco será sencillo. En tercera ronda podría encontrarse con Casper Ruud y, posteriormente, con Alex de Miñaur en unos hipotéticos octavos.

Si supera esos obstáculos, Alexander Zverev podría esperarle en cuartos de final. El alemán, número 2 del ranking, debutará frente al italiano Lorenzo Sonego y aparece como la principal referencia de la mitad opuesta del cuadro a la de Alcaraz.

El ganador de ese sector podría encontrarse en semifinales con el canadiense Félix Auger-Aliassime.

El mayor premio de la historia

El cuadro principal del US Open comenzará el próximo 30 de agosto, mientras que la final masculina está programada para el 13 de septiembre.

El torneo repartirá además premios récord. Los campeones de los cuadros masculino y femenino recibirán 5,5 millones de dólares cada uno, la mayor recompensa económica entregada hasta ahora en un Grand Slam. La bolsa total alcanzará los 108 millones de dólares, también un récord en la historia del tenis.

Antes de pensar en el premio o en una posible semifinal contra Djokovic, Alcaraz tendrá que superar un desafío mucho más inmediato: volver a sentirse competitivo después de cuatro meses parado.

Roman Safiullin será la primera prueba para comprobar cómo regresa el vigente campeón de Nueva York.