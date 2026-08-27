Gil Marín, sobre Julián: "Está realmente mal, se han encargado de engañarle y confundirle"

Miguel Ángel Gil Marín ha elevado al máximo la tensión entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el futuro de Julián Álvarez. El consejero delegado rojiblanco ha cargado con enorme dureza contra el club azulgrana y ha garantizado que, mientras dependa de él, el delantero argentino no será traspasado al Barça.

El máximo responsable de la gestión del Atlético también ha mostrado su preocupación por el estado de Julián, que atraviesa semanas complicadas después de todo el ruido generado alrededor de su futuro.

"Pues el jugador está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista. Está completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional", señaló Gil Marín a Movistar+ tras el sorteo de la fase de liga de la Champions 26-27.

Gil Marín carga contra el Barcelona

El dirigente rojiblanco no especificó quiénes son las personas que, a su juicio, han "engañado" y "confundido" al delantero, pero sí dirigió sus críticas directamente hacia el Barcelona al ser preguntado por la actuación del conjunto catalán durante todo el culebrón.

Las últimas declaraciones de Joan Laporta, que este miércoles volvió a expresar el interés azulgrana por 'La Araña', han aumentado todavía más el malestar en las oficinas del Metropolitano.

Julián, mientras tanto, lleva dos días sin ejercitarse con el resto de sus compañeros debido a una indisposición, según las informaciones conocidas.

"Lo cierto es que nos indigna aún más porque nos repugnan la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia y la falta de profesionalidad", criticó Gil Marín.

Unas palabras que evidencian el profundo deterioro de las relaciones entre ambos clubes alrededor de una operación que el Atlético considera directamente cerrada si el posible comprador es el Barcelona.

"No vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto"

Gil Marín fue todavía más contundente cuando se le preguntó directamente por la posibilidad de que ambos clubes terminen sentándose a negociar.

"No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto. Soy el máximo responsable de la gestión del club, como consejero delegado tengo el soporte, el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con este club. La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto y llevo treinta y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo y estando yo el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad", aseveró.

De esta forma, el consejero delegado cierra personalmente la puerta a cualquier posibilidad de que Julián termine vistiendo de azulgrana en este mercado. La postura no podría ser más contundente: independientemente de las intenciones del Barcelona o del propio futbolista, el Atlético no contempla negociar con el club catalán.

Buscarían una alternativa

La negativa a negociar con el Barça no significa, sin embargo, que el Atlético descarte cualquier escenario posible respecto al futuro del delantero. La prioridad sigue siendo que Julián continúe a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

Gil Marín considera al argentino una pieza fundamental para que el conjunto rojiblanco pueda competir por los grandes títulos y admitió incluso que su continuidad supone un deseo personal.

"Si él llega a la conclusión de que es incompatible estar en el Atlético buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca, sería el Barcelona"

"Mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga prestando asistencia al Atlético de Madrid porque para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Evidentemente, si él llega a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca, sería el FC Barcelona", reiteró el consejero delegado del club rojiblanco.

Sus palabras dejan por primera vez una puerta abierta de forma explícita a buscar otro destino si el propio Julián considera que su situación en Madrid se ha vuelto insostenible.Eso sí, con una condición innegociable: ese destino nunca será el Barcelona.

El futuro de 'La Araña' continúa así abierto mientras se acerca el cierre del mercado. El Atlético quiere recuperarle para su proyecto y Simeone cuenta con él como una de sus grandes referencias ofensivas, pero Gil Marín admite que podría estudiarse una salida si el jugador entiende que no puede continuar. En ese escenario, el club buscaría una alternativa lejos del Camp Nou.

"Falta de educación y respeto"

El vicepresidente del área deportiva del Barcelona, Rafa Yuste, cree que Gil Marín traspasado "una línea roja" con sus declaraciones y considera que no están solo "fuera de tono", sino que significan una "falta de educación y de respeto".