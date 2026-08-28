Julián Alvarez se pierde su tercer entrenamiento consecutivo por una "indisposición"

Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, no se ha ejercitado este viernes por tercer día consecutivo al persistir la "indisposición", según ha informado el club rojiblanco. Todo apunta a que el futbolista de Calchín no entrará en la convocatoria para medirse al Sevilla este sábado en el Pizjuán en la jornada 3 de LaLiga EA Sports.

El futuro del delantero argentino sigue abierto a cuatro días del cierre del mercado -el martes 1 de septiembre-, aunque este jueves quedó claro que no podrá cumplir su "sueño" de ser traspasado al Atlético de Madrid, club que emitió un comunicado confirmando que "ni ha existido ni va a existir ninguna negociación" con el Barça para traspasar a Julián Alvarez.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, expresó este jueves que el atacante está "realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo". "Y lo lamento mucho, porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil, a nivel personal y profesional", expresó en declaraciones a Movistar desde Mónaco, donde acudió para presenciar el sorteo de la Liga de Campeones.

Yuste responde a Gil Marín: "Con estas palabras, se traspasa una línea roja"

La tensión entre Atlético y Barcelona es total a raíz del caso Julián Alvarez. El vicepresidente del área deportiva del Barcelona, Rafa Yuste, respondió este mismo jueves a Miguel Ángel Gil Marín y aseguró que se ha traspasado "una línea roja" en las declaraciones que realizó sobre el interés del club azulgrana en fichar al delantero argentino.

Yuste fue preguntado por las palabras del dirigente de la entidad madrileña, que consideró que no están solo "fuera de tono", sino que significan una "falta de educación y de respeto".

"Nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro director deportivo, todo el club es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Con estas palabras, se traspasa una línea roja. Estas palabras no las entiendo en absoluto. Ni las comparto, sus palabras me indignan", aseveró Yuste en los micrófonos de Movistar.

El futuro de Julián Alvarez es una incógnita que debe despejarse antes del martes 1 de septiembre, fecha límite y día que se cierra el mercado de fichajes. La puerta del Barcelona ya está cerrada y, adía de hoy, solo el Arsenal parece ser una opción viable si el delantero argentino mantiene su postura de ser traspasado y poner fin a su estancia en la capital de España.