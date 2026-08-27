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Jenni Hermoso regresa al Atlético de Madrid hasta 2027: "Estoy en el lugar que quiero"

Será la tercera etapa de la delantera española en el club rojiblanco tras su periplo en el Tigres mexicano.

Jenni Hermoso posa con la camiseta rojiblanca

Jenni Hermoso posa con la camiseta rojiblanca Atleti

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La internacional española Jenni Hermoso se ha convertido este jueves en nueva jugadora del Atlético de Madrid, al que regresa en la que será su tercera etapa en el club con el que firma hasta 2027 procedente del Tigres mexicano, informó el club español en un comunicado.

Hermoso, de 36 años, volverá a vestir la camiseta rojiblanca por tercera vez, tras su ingreso en el club a los 12 años. La campeona del mundo también jugó en el Rayo Vallecano y Barcelona, en el Tyreso de Suecia, en el PSG de Francia y en el Pachuca y Tigres mexicanos.

"Me siento una privilegiada"

En sus primeras declaraciones tras su vuelta, Jenni Hermoso aseguró: "He tenido la suerte de elegir donde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero".

A sus 36 años, la máxima goleadora histórica de la selección española de fútbol quiere seguir dando batalla. Para ello regresa a un Atlético de Madrid que siente como 'casa' y donde lucirá el 9 a la espalda.

El Atlético de Madrid arrancará la temporada de manera oficial este domingo a las 21:00 horas ante el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano.

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