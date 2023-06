Roger Federer y Kate Middleton pelotean en las pistas de Wimbledon: ¿Cuál es la razón?

El suizo Roger Federer, ocho veces campeón de Wimbledon, peloteó con la princesa de Gales Kate Middleton en las pistas de Wimbledon, como símbolo de apoyo a los recogepelotas del torneo, que comienza el próximo 3 de julio.

Federer, retirado el año pasado, viajó hace unos días a Londres para inaugurar dos pistas de tenis al sur de Londres y aprovechó para dejarse ver por el All England Club, donde, en la pista 3, disputó un peloteo junto a la princesa de Gales.

"Cualquier consejo para mi saque me vendría bien", bromeaba Kate, a lo que Federer respondía: "En mi opinión está perfecto".

Esta es la segunda vez que Federer visita el All England Club desde que se retiró en la pasada Laver Cup de Londres. La anterior, tal y como contó junto al cómico Trevor Noah, casi acabó en drama, ya que una de las encargadas de seguridad del complejo no le reconoció y no le dejo pasar.

Está por ver si Federer, que esta semana recibió un homenaje en el torneo de Halle, donde ganó diez títulos a lo largo de su carrera, asiste este año a Wimbledon, el primero tras su retirada.

El año pasado, cuando aún no era definitiva su marcha del circuito, el suizo participó, junto a otras leyendas del deporte como Martina Navratilova y Rod Laver en el homenaje por el centenario de los 100 años de la pista central.