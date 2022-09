El adiós más emotivo de la mayor leyenda del tenis: así fue la despedida de Roger Federer

Si algo sabíamos que iba a pasar al finalizar el último partido como profesional de Roger Federer es que pocos, o prácticamente nadie de los presentes en la pista o incluso en sus casas iba a poder aguantar las lágrimas. Así fue. El tenis pierde a su mago, el deporte llora desconsolado.

La mayor de las leyendas del tenis arrancó su último baile un viernes y lo terminó un sábado, cayó derrotado junto a Rafa Nadal ante Sock y Tiafoe en el dobles, era lo de menos, el suizo no estaba ni al 20% de su nivel habitual, pero tanto su acompañante de honor como él son competidores hasta que exhalen su último aliento deportivo, la victoria habría sido el broche perfecto en un día que ya queda grabado en la historia del deporte.

El jugador que cambió el tenis

Se llevaron el primer set, tuvieron bola de partido en el segundo, la desaprovecharon, el encuentro se fue al supertiebreak del tercero y allí las dos figuras más importantes del tenis en el siglo XXI claudicaron ante prácticamente dos desconocidos, cuando Sock impactó esa derecha paralela se detuvo el mundo entero. Roger Federer había dado por finalizada la que para muchos es la carrera más importante en la historia del tenis y posiblemente del deporte.

No pasó ni un minuto cuando ya vimos las primeras lágrimas de Rafa, al que solo hemos visto llorar cuando gana, nunca cuando pierde. Ayer lo hizo, en su fuero interno quería despedir a su amigo con una victoria, Roger, en cambio, lloraba de emoción y de tristeza. El O2 de Londres quedó enmudecido, en shock, aun así, no dejó de aplaudir durante una hora seguida.

El O2, un despliegue de respeto, cariño y reconocimiento

El suizo soltó todo lo que llevaba dentro, la rabia que acumulaba durante los últimos años por las malditas lesiones, pero en su cabeza, al fin de al cabo, solo había agradecimiento y felicidad. Una carrera que ni el mismo se habría imaginado hace 25 años. Lo que se vio en Londres fue un despliegue de respeto, cariño, reconocimiento e idolatría hacia el hombre que cambió el tenis moderno.

Federer y Nadal, llorando desconsolados

Federer luchaba contra sí mismo, no quería venirse abajo, pero amigos, él mismo sabía que sería imposible. Rafa a su lado, Djokovic, Tsitsipas, Murray y Borg en su banquillo, en el otro McEnroe, en la grada Rod Laver, en el O2 más de 20.000 almas entregadas, millones en sus casas y lo más importante, entrenadores y familia al completo a pie de pista: como para que no llores, Roger.

Su mujer, Mirka, y sus 4 hijos entraron en pista y se fundieron en un emotivo y sincero abrazo junto a Federer, mientras tanto, Nadal seguía llorando desconsolado. Arrancaron los vídeos de despedida, repasando su carrera de inicio a fin, con las palabras de los jugadores allí presentes, tanto del Team Europe como del Team World.

Como broche, la cantante Ellie Goulding hizo acto de aparición para interpretar 'Still Falling For You' y 'Burn' mientras Federer seguía arropado por los suyos, ni una sola persona abandonó le recinto y eso que el partido había terminado hace más de una hora, era uno de esos días en los que el resultado era lo de menos. Roger Federer colgó la raqueta, el deporte y el tenis son hoy otra cosa sin el suizo.