Rick Macci pide prudencia con Alcaraz en el US Open: "No debería ser el favorito"

El US Open arranca de forma oficial este domingo 30 de agosto y hay un nombre que está en la boca de todos los aficionados en Flushing Meadows: Carlos Alcaraz. El tenista murciano, ganador de siete grand slam, reaparecerá tras cuatro meses lesionado en Nueva York. Obviamente hay grandes dudas sobre qué versión del español se verá en el gran slam estadounidense, el pupilo de Samu López no juega un partido oficial desde el pasado 14 de abril, día en el que se lesionó su muñeca derecha en el Conde de Godó.

El actual campeón del US Open debutará ante el ruso Roman Safiullin, un rival peligroso y que ya sabe lo que es ganar al murciano: lo hizo en el Rolex Paris Masters de 2023. Al actual rey de la Gran Manzana le espera un complicado camino en el major norteamericano y el principal tema de conversación es sí está listo para librar batallas a cinco sets.

Greg Rusedski considera que es demasiado pronto para que Alcaraz pueda rendir al 100% en partidos a cinco sets, aunque Mats Wilander aún confía en el murciano, siempre que sea capaz de ganar sus dos o tres primeros partidos en Nueva York. Y el último en pronunciar sobre las posibilidades de Alcaraz ha sido Rick Macci. El que fuera entrenador de Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams ha pedido calma con el tenista murciano y ha asegurado que no es favorito para levantar el octavo grand slam de su carrera en la mítica Arthur Ashe.

"Espero que Zverev gane su segundo major principalmente porque los dos mejores jugadores con raqueta por mucho (CARLOS Y JANNIK) serían la elección. Pero el 'Lanzallamas' está lesionado y el 'Mago' jugó por última vez hace cinco meses en tierra. La Navidad ha llegado temprano para el germano con gran saque, es su major a menos que se desconecte, se enoje y entonces podría retorcerse", señala el mítico entrenador estadounidense de 71 años y natural de Greenville, Ohio.

"Si sobrevive a su primer partido, para mí eso es ganar"

El que fuera entrenador de cinco número uno considera que Alcaraz necesita recuperar sensaciones en la pista antes de poder estar en condiciones para ganar un grand slam.

"Todos tomen un respiro profundo, porque Carlos tendrá mucho óxido y le llevará el resto del año limpiar el polvo. Si sobrevive a su primer partido, para mí eso es ganar/ganar, y si su muñeca está bien, que comience el regreso. Lo creas o no, no debería ser el favorito para ganar el título porque durante cinco meses ha estado inactivo. No se llega a competir por la calle sin más, hay que tener confianza y agilidad, y en una competición real se vence a los mejores", argumenta Rick Macci.

Por último, el célebre entrenador estadounidense insiste en lo complicado que va ser para Carlos Alcaraz ser competitivo después de haber estado más de cuatro meses sin jugar un partido oficial y alejado del circuito por su lesión en la muñeca derecha.

"Todos frenen un poco con el Mago Español, en sus primeros partidos estará desequilibrado y fuera de posición. Tiene velocidad turbo y es rápido como un gato, pero si no juega con combate intenso, será casi imposible que el Mago saque un conejo de su sombrero. El saque estará inestable y más de lo usual en la red, pero sentir los puntos importantes es el FACTOR X de cada set", analiza Rick Macci.