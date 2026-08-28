¿Qué pasará ahora tras la muerte de Harald V? Así será la sucesión de Haakon y su proclamación como nuevo rey de Noruega

Tras la muerte este viernes del rey Harald V de Noruega, su hijo, el príncipe heredero Haakon, se ha convertido automáticamente y con efecto inmediato en el nuevo jefe de Estado del país nórdico. El proceso formal de sucesión comienza este mismo viernes, mientras las autoridades preparan los actos de despedida del monarca fallecido.

Nuevo nombre y lema como rey

El nuevo rey deberá informar oficialmente al Gobierno de la muerte de su padre durante una reunión extraordinaria del Consejo de Estado, convocada para las 11:30 horas. Este órgano no elige al monarca, sino que confirma formalmente el inicio de sus funciones.

Durante la reunión, Haakon dará a conocer previsiblemente el nombre y lema que utilizará como rey. No está obligado a mantener el nombre de Haakon y podría escoger otra denominación. Hasta que lo comunique oficialmente, se hará referencia a él como Su Majestad el Rey.

Cambios en la línea sucesoria

Haakon también tendrá que acudir al 'Storting', el Parlamento noruego, para prestar el juramento establecido por la Constitución y comprometerse a gobernar de acuerdo con las leyes del país. Posteriormente, el nuevo monarca dirigirá un discurso a la población.

La sucesión también modifica el orden de la familia real. Ingrid Alexandra, de 22 años, pasa automáticamente a ser princesa heredera, mientras que su hermano, el príncipe Sverre Magnus, se convierte en el segundo en la línea sucesoria.