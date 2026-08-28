VÍDEO: La impresionante montonera que puso el suspense en el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes 2026

El quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 ha dejado uno de los momentos de mayor tensión de estos encierros con una montonera en la entrada a la plaza de toros, cuando un grupo de corredores ha quedado atrapado en uno de los puntos más delicados del recorrido ante la llegada de la manada.

La situación ha generado momentos de incertidumbre entre los participantes y el público, aunque finalmente el balance ha sido positivo al no registrarse ningún herido por asta de toro. Los servicios sanitarios han realizado un total de 16 asistencias durante el encierro y cuatro personas han sido trasladadas al hospital para ser atendidas por contusiones.