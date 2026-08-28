Nepal eleva a 469 los muertos por las devastadoras riadas mientras busca a casi un millar de desaparecidos

La Policía de Nepal ha elevado este viernes a 469 el número de fallecidos por las riadas que el miércoles arrasaron comunidades enteras en el norte del país, cerca de la frontera con la región autónoma china del Tíbet. Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades mantienen la búsqueda de 977 personas cuyo paradero se desconoce.

El distrito de Chitwan es, por el momento, el más castigado, con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este, con 110; Gorkha, con 44; Nuwakot, con 37; Dhading, con 33; Tanahun, con 28; Nawalparasi Oeste, con 27, y Rasuwa, con 12.

Las autoridades nepalíes han informado además de que más de 1.545 personas han sido rescatadas o atendidas por heridas. La mayoría de los afectados se concentran en Nuwakot, con 898 heridos, y Rasuwa, con 644, mientras que más de 80 personas han recibido atención médica en hospitales del Valle de Katmandú.

Ante la magnitud de la emergencia, más de 13.000 efectivos de la Policía de Nepal, el Ejército y la Policía Armada continúan desplegados tanto en las zonas afectadas como en sus alrededores para participar en las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia a la población.

Rescate condicionado por la destrucción de las comunicaciones

Las tareas de emergencia se están viendo seriamente dificultadas por las consecuencias de las inundaciones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido de los problemas para acceder a algunas de las áreas más afectadas, después de que decenas de puentes y carreteras hayan quedado destruidos o inutilizados.

A estas dificultades se suma la acumulación de barro y el colapso de las redes de comunicación, lo que complica tanto el acceso de los equipos de emergencia como la localización de las personas desaparecidas.

Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), entre las 977 personas desaparecidas figuran 517 extranjeros, 127 ciudadanos nepaleses residentes en el extranjero que se encontraban de visita y 85 miembros de las fuerzas de seguridad y aduanas. También se busca a decenas de habitantes de localidades de los distritos de Rasuwa, Makwanpur y Nuwakot.

La tragedia también ha dejado víctimas al otro lado de la frontera. Las autoridades chinas han confirmado tres fallecidos y centenares de desaparecidos en la región del Tíbet. De esta forma, el balance conjunto de Nepal y China asciende por ahora a 502 muertos y más de 1.400 desaparecidos, sin que hasta el momento exista constancia de la puesta en marcha de un equipo coordinador transfronterizo para las labores de emergencia.