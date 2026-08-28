Álvaro Morata llega al Leganés en calidad de cedido

Álvaro Morata se ha convertido en nuevo jugador del CD Leganés, club de LaLiga Hypermotion, tras el acuerdo alcanzado con el Como italiano para la cesión durante una temporada del internacional español.

"El C.D. Leganés ha llegado a un acuerdo con el Como 1907 para la cesión por una temporada del delantero Álvaro Borja Morata Martín, de 33 años de edad. El internacional español, capitán de nuestra selección en la Eurocopa 2024 ganada por España, jugará a préstamo esta campaña en el club pepinero, con una opción de compra al término de la misma", informa el Leganés.

El delantero madrileño de 33 años será presentado este viernes en Butarque, como ha confirmado el club pepinero.

"El C.D. Leganés abre el Estadio Ontime Butarque para que todos los aficionados que lo deseen puedan presenciar este viernes en directo la presentación de Álvaro Morata como nuevo futbolista pepinero. El estadio abrirá sus puertas a partir de las 20:00 horas para que la afición pepinera pueda acceder libremente por la zona de tribuna (puertas 1, 2, 3 y 4), y, en caso de ser necesario, también las de los fondos", indica el CD Leganés.

"La rueda prensa de presentación con los medios de comunicación comenzará a partir de las 21:00 horas en la sala de prensa del Estadio Ontime Butarque, y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del club y de los videomarcadores del estadio.

Posteriormente, Álvaro Morata saltará al césped vestido con la camiseta blanquiazul para dar sus primeros toques como jugador pepinero y recibir el cariño de la afición en su primer día como futbolista del C.D. Leganés", añade el club pepinero.

Morata regresa al fútbol español

Álvaro Morata regresa al fútbol español tras su paso por el AC Milan, Galatasaray y Como. Tras su paso por la cantera del Atlético de Madrid y el Getafe. Morata recaló en el Castilla, ascendido hasta el primer equipo blanco.

En 2014 fue cedido a la Juventus, regreso al Real Madrid y luego jugó en el Chelsea y el Atlético de Madrid. AC Milan, Galatasaray y Como han sido sus tres últimos clubes antes de desembarcar en el Leganés.