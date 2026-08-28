Asesinada una mujer de 47 años presuntamente por su pareja en Isla Cristina

Una mujer de 47 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años detenido este viernes por la Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva), según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los agentes han localizado el cuerpo de la víctima, de nacionalidad alemana, alrededor de las 9:00 horas en la playa de Punta del Caimán. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca.

El detenido, de nacionalidad italiana, ha sido arrestado por agentes del Instituto Armado como presunto autor del crimen. La Guardia Civil mantiene abiertas "todas las hipótesis" sobre lo ocurrido y no descarta que el caso pueda constituir un nuevo asesinato por violencia de género.

Según informa Huelva Hoy, la pareja se encontraba pasando unos días de vacaciones en Isla Cristina y se alojaba en una caravana. El medio apunta además que el hombre se habría entregado posteriormente a la Guardia Civil sin oponer resistencia.

En caso de confirmarse que se trata de un crimen machista, serían 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año y 1.378 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse oficialmente estos datos.