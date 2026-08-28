Marlaska anuncia 35 millones para reforzar la frontera de Ceuta con espigones más largos, drones y boyas permanentes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes en el Congreso que Interior reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática. Además, Marlaska admite que se deben "extraer lecciones" de lo ocurrido, aunque no ha hecho referencia a la polémica sobre si hubo o no informe previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva irregular de migrantes los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta.

Marlaska ha ensalzado la colaboración "eficaz" de Marruecos, a la vez que agradece el "comportamiento ejemplar" de los ceutíes, prometiendo recuperar la normalidad tras días de creciente malestar social y los intentos de algunos vecinos de impedir el reparto de comida o de quemar los asentamientos de los migrantes, lo que ha hecho que tenga que intervenir la Policía.

Llamamiento a la calma

"Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta", ha señalado en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados

Tal y como han hecho los ministros que le han precedido esta semana en sus comparaciones, Marlaska ha dejado claro que el Gobierno ha accionado con "contundencia" desde el primer día ante el ataque a la integridad territorial de España, y permanece trabajando para que la normalidad regrese a Ceuta lo antes posible. Frente a ello, ha contrapuesto los "intereses partidistas" de quienes "se han dedicado a desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta". "Llamo a la calma y al cese de cualquier tipo de violencia, no es el camino", ha apelado.

El plan

El plan incluye la instalación de un sistema permanente de contención marítima a través de boyas fondeadas y la construcción de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de carácter permanente para 800 personas, todo cofinanciado al 90% por la Unión Europea a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

El ministro del Interior también ha hablado de nuevas capacidades tecnológicas para reforzar la vigilancia y la protección de la frontera, entre ellas embarcaciones ligeras de intervención, dispositivos remotos de actuación subacuática y un sistema de vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas.