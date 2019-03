Rafa Nadal: "Lo que he vivido en Roland Garros es difícil de explicar"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que el torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, es el escenario "más importante" de su carrera, y ha afirmado que este año, tras su retirada por lesión de la pasada edición, llega optimista, sobre todo tras "mejorar" su 'drive'.

"Jugar Roland Garros siempre es igual de especial. Es un torneo único, es el lugar más importante de mi carrera. Las emociones que he vivido ahí y tantas veces son difíciles de explicar y cada vez que vuelvo allí es una sensación muy emocionante", declaró el número cuatro del mundo en una entrevista a Eurosport.

Espera ser competitivo

El balear destacó que llega a la cita francesa tras haber jugado "bien" en este inicio de temporada. "No he tenido aspectos malos en el juego, he jugado bien desde todas las posiciones. Creo que con el 'drive' he estado bien, cosa que en el 2015 me costó y en 2016 cuando empezaba a estar otra vez con el 'drive' me pasó lo de la muñeca. Creo que esto es la base, el 'drive' ha vuelto a mejorar y el resto del juego está funcionando bien", señaló.

En este sentido, el exnúmero uno del mundo explicó que ha competido a "buen nivel", sin "altibajos". "He perdido pocos partidos, diría casi que ninguno de estos que uno pierde con alguien que no toca o jugando muy mal. Creo que no han existido ese tipo de partidos, y evidentemente el hecho de empezar el Open de Australia jugando los partidos que jugué y la final que hice claro que supone una inyección de confianza", apuntó.

Además, afirmó que el hecho de haber disputado cinco finales este año le permite seguir "siendo competitivo". "Me gusta saber que he jugado todas las semanas en las que he salido a competir a un nivel muy alto, que es para lo que uno trabaja. Cuando uno se levanta cada día, la ilusión con la que se va a entrenar es intentar sentirse competitivo en cada semana en la que se juegue", manifestó.

Su lesión del año pasado

Por otra parte, Nadal confesó que los títulos en Barcelona y Montecarlo tienen "un significado muy especial". "Son dos torneos en los que tengo una historia única; haber llegado a conseguir 10 en los dos el mismo año es algo que evidentemente me ha hecho muchísima ilusión y ha confirmado que después de perder tres finales también me hacía ilusión ganar un título. Creo venía preparado para hacerlo", subrayó.

Por último, el manacorí recordó su retirada de la pasada temporada en tercera ronda por problemas en la muñeca. "Fue algo obligado, desgraciadamente. Creo que la decisión fue mala, forzar hasta romperme la muñeca en Roland Garros, lo que pasa es que lo que el lunes es fácil de hacer, el viernes es difícil de acertar. Estaba en un momento bueno, jugando muy bien, preparado para aspirar a cosas importantes, y forcé hasta que la muñeca me dijo basta", rememoró.