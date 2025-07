Sabalenka: "Las mujeres no estamos preparadas para jugar a cinco sets"

Aryna Sabalenka superó a la canadiense Carson Branstine en su debut en Wimbledon (6-1 y 7-5) y, tras el partido de primera ronda, dejó unas interesantes reflexiones en la rueda de prensa en el All England Club. La jugadora bielorrusa y número 1 del mundo fue preguntada sobre si vería interesante que los cuartos, semifinales y la final en el cuadro femenino en los grand slam se jugaran a cinco sets.

"Creo que probablemente físicamente soy una de los más fuertes, así que tal vez me beneficiaría. Pero creo que no estoy lista para jugar cinco sets. Creo que es demasiado para el cuerpo de una mujer. Creo que no estamos listas para esta cantidad de tenis. Creo que aumentaría la cantidad de lesiones", aseguró la jugadora de Minsk.

Respecto a su primer partido en Wimbledon ante Carson Branstine, la número 1 del mundo admitió que "el objetivo es ganar lo más rápido y fácil posible, para que físicamente estés más fresca en las siguientes rondas"

"Bueno, creo que el objetivo es ganar lo más rápido y fácil posible, para que físicamente estés más fresca en las siguientes rondas. Pero creo que fue realmente bueno para mí tener esta pequeña lucha en el segundo set solo para ver en qué nivel estoy, si estoy mentalmente lista para luchar. Creo que estoy lista. Así que al final creo que fue bueno tener esta pequeña lucha en el segundo set", explicó Sabalenka.

Por último, la tenista bielorrusa explicó cómo le ha ayudado entrenar con algunos tenistas masculinos en los últimos días.

"Algunas pelotas con las que solía tener un poco de dificultad, ahora, entiendo un poco mejor cómo ajustarme a esas pelotas. Siento que incluso hoy en el partido y en la práctica después de golpear con los chicos, sentí que mejoré un par de cosas en mi juego. Estoy muy feliz de haber podido jugar con ellos porque aprendo mucho", finalizó Sabalenka.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com