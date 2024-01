Nadal - Thiem, resultado y resumen: Rafa vuelve por la puerta grande en Brisbane, en directo

Nadal iniciará una nueva carrera contra el tiempo, como tantas veces, arrinconado temporalmente por los contratiempos físicos a lo largo de su carrera. Pero ninguna vez como esta: "No puedo predecir cómo voy a estar en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como disfruté los últimos veinte años. No sé si mi cuerpo me permitirá ser competitivo".

Estamos a punto de saberlo.