El psoas ilíaco amenaza el reinado de Rafa Nadal en Roland Garros

Rafa Nadal, 36 años, anunció este jueves que también será baja para el Mutua Madrid Open (24 al 8 de mayo) al no poder recuperarse a tiempo de la lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que sufrió en 2º ronda del Open de Australia. Hace ya más de 3 meses de aquello y lo que parecía que iba a llevarle entre 6 y 8 semanas de baja, según las previsiones médicas, ya va por la semana 14 y sumando... Algo, no sabemos el qué, está frenando el proceso de recuperación del ganador de 22 Grand Slams.

"Hemos decidido hacer otro tratamiento"

"La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado, la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para para competir", explicó Nadal en su comunicado. Y es verdad, hace unas semanas ya pudimos verle entrenando, hecho que nos hacía pensar a todos que estaría más que preparado, como mínimo, para disputar el Masters de Madrid y todo lo que viniera después. Sin embargo, la realidad es bien diferente y el español se ha encargado de arrojar luz en un tema dónde encontramos más dudas que certezas: "Hace poco estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé", sentenció Rafa.

3 meses KO: lo que era de 6-8 semanas... ya va por la 14

Pues bien, a día de hoy la situación es más que preocupante. El tenista balear nunca había jugado tan poco a estas alturas en sus 20 años como jugador profesional. Terminando el mes de abril (el cuarto de la temporada) Rafa solo ha disputado 3 partidos y apenas ha ganado 1, en la 1º ronda del Open de Australia. Son más de 3 meses fuera de las pistas y pese a todo esa no es la peor noticia... Lo que más duele a sus fans y al propio Nadal es el haberse perdido ya 3 de los 5 torneos más importantes de su carrera (Montecarlo, Barcelona y Madrid). Cada vez que anunciaba su baja en los respectivos torneos suponía una pequeña puñalada en el corazón de los 'nadalistas'. La tierra, en gran medida, es su razón de ser. El polvo de ladrillo lleva su firma y esta temporada todavía no lo ha pisado.

2023, ¿el adiós definitivo a las giras de tierra?

Este 2023 ha sido la confirmación de una vez por todas de que Nadal ya no está para muchos trotes y las malditas lesiones están apagando su llama poco a poco. Su mermado físico le ha ido apartando de esas giras de tierra batida que fijaron un antes y un después en los torneos de arcilla. Campeonato al que se apuntaba, campeonato que acababa entre sus dientes. Los Montecarlos, Barcelonas, Madrid, Romas, Roland Garros... caían uno detrás de otro. Año tras año. Campeonó 11 veces en Mónaco, 12 en el Conde de Godó, 10 en el Foro Itálico, 5 en la Caga Mágica (incluyendo uno en pista dura) y por supuesto, las 14 Copas de los Mosqueteros, un récord histórico que seguramente perdure hasta el final de los tiempos. Y los que quedan... Esperemos.

No juega ni Montecarlo ni Barcelona desde 2021

No obstante, y por poner un ejemplo, ya se perdió Montecarlo y Barcelona en las dos últimas temporadas (2022 y 2023) y la última vez que ganó un torneo en tierra que no fuera Roland Garros fue hace dos años, cuando levantó su 12º título en Barcelona y el décimo en Roma. En Italia es, curiosamente, dónde nunca falta a la cita y acumula 18 presencias consecutivas. Por lo que sea, la historia nos dice que todos los caminos llevan a Roma y pese a la batería inagotable de problemas físicos del balear ese dato 'mantiene' las esperanzas intactas de poder verle en la edición de este año (del 8 al 21 de mayo).

Eso sí, los recuerdos más recientes tampoco son los mejores, fue aquí dónde su lesión de Müller-Weiss dijo basta en el partido de 3º ronda ante Shapovalov. Algo que no impidió que un par de semanas después y con el pie completamente dormido pudiera levantar la Decimocuarta en París.

Roma, la ciudad de la esperanza: 18 presencias seguidas

Ahora, esa lesión, que había supuesto un dolor de cabeza para Rafa durante toda su carrera, parece cosa del pasado... pero será por músculos, huesos y tendones... El pupilo de Carlos Moyá ha sufrido hasta 20 lesiones de cierta gravedad desde que es profesional y la última (psoas ilíaco de su pierna izquierda) está durando mucho, mucho más de lo esperado. 8 semanas era el tope y ya vamos por la 14. De momento, hay mucha incertidumbre y poco a lo que agarrarse para ser positivos pero asoma Roma y lo que es mejor: Roland Garros, la cura a todos los problemas. En principio llegará, iba a decir que tiene que estar cojo para no jugar pero la realidad es que en 2022 jugó con un pie completamente dormido así que sí, estaba cojo y pese a todo ganó.

Los expertos dicen que a los Grand Slams hay que llegar al 100% y con buena preparación previa, pero me da a mí que el binomio Nadal-Roland Garros está exento a todo esto, si Rafa contradijo al supuestamente infalible 'win predictor' del año pasado en el Open de Australia (le daba un 4% de posibilidades tras perder los dos primeros sets contra Medvédev en la final), ¿qué es esto para él? Las próximas semanas son claves para ver si el nuevo tratamiento surge efecto. El jardín de casa le espera.