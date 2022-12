Rafa Nadal, tras abandonar por lesión en el US Open: "Odio retirarme, pero seguir así era demasiado para mí"

Rafa Nadal se retiró del US Open por lesión en su rodilla derecha y se lamentó de no poder seguir. "Odio retirarme, he intentado mantenerme en pista todo lo que he podido ya que era muy difícil para mí decir adiós aquí, pero hay momentos en los que tienes que tomar una decisión".

El balear explicó que lleva aguantando cierto dolor todo el torneo. "Es un dolor que me acompañó todo el torneo. En el primer set lo sentí de manera inmediata, lo comenté y he intentado pensar que iba a mejorar durante el partido, pero no ha sido así".