El parche azul de Carlos Alcaraz en Wimbledon: ¿qué es y para qué sirve?

Carlos Alcaraz afronta desde este mismo lunes su segunda defensa consecutiva del título de Wimbledon (campeón en 2023 y 2024) y aspira a ser el primer tenista español en ganar tres veces en el All England Club, de hacerlo superaría los títulos de Rafa Nadal en el tercer Grand Slam del calendario.

El mejor tenista del planeta en la actualidad, con permiso de Jannik Sinner, debutará este lunes 30 de junio ante el experimentado italiano Fabio Fognini en un encuentro muy desigual teniendo en cuenta que su rival, de 38 años, nunca ha pasado de tercera ronda en Londres.

¿Qué parche es y cuál es su utilidad?

No obstante, centrándonos en los últimos entrenamientos del murciano hemos podido observar que tras una sesión ante el brasileño Joao Fonseca llevaba pegado al pecho un pequeño parche azul que llamó la atención de varios curiosos.

Mide el sudor y sirve para mejorar su hidratación

Se trata de un parche de sudor que ya ha utilizado en alguna ocasión (Roland Garros) y que sirve para controlar el sudor y 'ofrecer' soluciones sobre qué es lo que debe tomar antes y durante los partidos para rendir al 100% en la pista. También sirve para mejorar las pautas de hidratación.

"Lo uso aquí para ver qué debo tomar"

"Siempre digo que los detalles marcan la diferencia... Probablemente solo me ayude un uno o dos por ciento más. Pero creo, como dije, que los detalles marcan la diferencia. Es algo en lo que trabajo a veces. Lo hice en París. Lo uso aquí para ver qué debo tomar. Creo que será genial saber qué debo tomar más, más agua o lo que sea", explicó el cinco veces campeón de Grand Slam.

Fognini, de 38 años, su rival en 1º ronda

Alcaraz, que llega a Wimbledon tras ganar en Queen's por segunda vez (2023 y 2025) y enlazando 18 victorias consecutivas -12 en hierba si contamos con la última edición de Wimbledon- afrontará su primer reto en Londres ante Fabio Fognini, que nunca ha pasado de 3º ronda en este Slam y que podría despedirse este lunes del torneo: "Con estos tipos hay poco que pensar, pero realmente hace dos días cuando salió el cuadro, me llama mi hijo y me dice "¿Viste papá? Juegas con Carlitos", y yo le dije: "¿Quieres venir?" y Flavia (Pennetta) con los niños vino a Londres. Ahora cuando nos hemos encontrado en las pistas le he dicho "no le saludes, míralo mal que es mi adversario mañana", dijo el italiano en una entrevista a EFE y AS sobre el partido ante el murciano.

