Raducanu, entre risas sobre su relación con Carlos Alcaraz: "Solo somos amigos..."

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu son la 'pareja' de oro del tenis actual -deportivamente hablando- pero los rumores sobre que pueda haber algo más entre ambos han vuelto a ser objeto de pregunta, esta vez a la propia tenista británica mientras atendía los medios de comunicación.

"¿Alcaraz y yo? Solo somos buenos amigos...."

"Solo somos buenos amigos", dijo la campeona del US Open 2021 entre risas antes de abandonar la rueda de prensa. Una pregunta que venía a cuento unas horas después de que ambos fueran fotografiados juntos por las instalaciones de Wimbledon. ¿La explicación? Que participaron directamente en un anuncio de publicidad de una marca de agua.

A los dos se les había 'relacionado' ya hace tiempo pero solo eran rumores que provenían de una pequeña parte de aficionados, no obstante, desde que hace varias semanas se confirmó que ambos iban a formar pareja en el dobles mixto del próximo US Open 2025 se intensificaron las conversaciones. "El Abierto de Estados Unidos nos ofreció la oportunidad de jugar dobles mixtos. Estoy con muchas ganas, creo que va a ser genial. Conozco a Emma desde hace bastante tiempo y tengo buena relación con ella", dijo entonces el campeón de Roland Garros. "Desde entonces, nos hemos mantenido en contacto y, obviamente, ha estado muy bien y ha seguido ganando. Ha sido increíble verlo porque, en cierto modo, sí, hablábamos y éramos amigos antes de que nadie ganara nada", contaba Emma.

"Me alegra que estemos ofreciendo entretenimiento"

La británica, por su parte y al igual que Alcaraz, se toma este tema con naturalidad e ironía pero ya hace días se refirió a esto en una entrevista con la BBC: "No, no estoy demasiado enterada, pero me alegra que internet se divierta y que estemos ofreciendo algo de entretenimiento para todos", dijo la inglesa. Raducanu también fue vista en la pista central Andy Murray viendo las semifinales del torneo de Queen's entre Alcaraz y Bautista.

De momento, Alcaraz y Raducanu no han tenido demasiado tiempo para practicar juntos pero en el peor de los casos lo harán semanas antes del US Open. El español aspira en esta edición de Wimbledon a su tercer título, que sería el tercero consecutivo, algo que solo han conseguido Federer, Djokovic, Sampras y Borg. La británica buscará mejorar su resultado del año pasado (octavos de final).

