Quién es Mirra Andreeva, la niña prodigio que eliminó a Sabalenka en Roland Garros

La tenista Mirra Andreeva se metió en semifinales de Roland Garros a costa de la número 2 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Esta rusa de apenas 17 años hace así historia al convertirse en la jugadora más joven en alcanzar esta ronda de Grand Slam en casi 30 años.

Andreeva, que alumbró una épica remontada con 6-7(5), 6-4, 6-4, se enfrentará a Jasmine Paolini en la penúltima ronda de Roland Garros. La italiana viene también de dar la sorpresa este miércoles al tumbar por 6-2, 4-6, 6-4 a la kazaja Elena Rybakina.

La rusa tuvo nervios de acero ante una Sabalenka que buscaba el doblete en París tras ser campeona del primer Grand Slam del año en Australia. La número 2 del mundo tuvo que pedir asistencia médica dos veces en el partido, pero vendió cara su piel en un encuentro con muchas alternativas.

Tras forzar el tercer y definitivo set, Andreeva sobrevivió a un break en contra para ser la tenista más joven en semifinales de un Grand Slam desde cuando la suiza Martina Hingis las alcanzó en Roland Garros y US Open con 16 años en 1997.

"Mi entrenadora (Conchita Martínez) y yo teníamos un plan, pero nuevamente no recordaba nada"

Andreeva cumplió los 17 años a finales de abril y se puso a las órdenes de la española Conchita Martínez. Su progresión durante estos meses es ascendente y la joven de Krasnoyarsk parece no tener techo: en Australia ya brilló al llegar hasta la cuarta ronda, pero en París ha conseguido meterse entre las cuatro mejores del torneo.

Al término el partido y ser entrevistada sobre la pista, Andreeva se sinceró al hablar sobre su juego: "Puedo ver el juego, simplemente juego donde quiero. Ni siquiera tengo un plan, así que cuando veo un espacio en la pista trato de jugar ahí", aseguró, desatando las risas del público parisino.

"Eso sí, mi entrenadora (Conchita Martínez) y yo teníamos un plan, pero nuevamente no recordaba nada, así que sí, solo trato de jugar como siento y eso es todo", afirmó mientras la extenista española se carcajeaba en la grada.

"¿Eso significa que ya no la necesitas?", le cuestionaron, a lo que Andreeva contestó que no: "Todavía la necesito. Ella me da un gran apoyo. A veces puedo recordar un poco de información, pero sí, tenerla a mi lado es una ventaja maravillosa para mí y estoy realmente feliz de que ella siga trabajando a mi lado".

Paolini también dio la campanada

La rusa se enfrentará en semifinales a una Paolini fue la primera en dar la campanada en el cuadro femenino: en su primer partido en la tierra de la Philippe-Chatrier, la italiana despachó a una tres veces campeona de la WTA en 2024 como Rybakina.

La kazaja apretó con todo después de ceder el primer set pero, en un toma y daca constante, Paolini, campeona en Dubai este curso y recientemente en el dobles de Roma, se quedó el premio para jugar por primera vez la semifinal de un grande, lo cual le llevará al Top-10 mundial.

La otra semifinal quedó decidida en la jornada anterior y la jugarán la número 1 del mundo, la polaca Iga Switek, contra la estadounidense Coco Gauff, número 3 que, con la derrota este miércoles de Sabalenka, subirá al número 2 el lunes.

