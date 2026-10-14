Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Paula Badosa

Paula Badosa y Pol Toledo separan sus caminos: "Toca cerrar una etapa"

La española pone fin a su relación profesional tras casi cuatro años con el técnico que la acompañó en su regreso al top 10 y en las semifinales del Open de Australia.

Paula Badosa, emocionada tras su victoria ante Coco Gauff

Paula Badosa, emocionada tras su victoria ante Coco Gauff Efe

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Paula Badosa y Pol Toledo separan sus caminos. La tenista catalana, de 28 años y actualmente número 58 del ranking mundial, ha puesto fin a su relación profesional con el entrenador que la ha acompañado durante los últimos tres años y ocho meses, según ha anunciado el propio preparador en sus redes sociales.

La decisión llega en la recta final de una temporada en la que Badosa todavía tiene previstos varios compromisos en la gira asiática. "Después de casi cuatro años juntos, toca cerrar una etapa con Paula", comienza el comunicado publicado por Toledo.

Ambos iniciaron su vinculación profesional en abril de 2023, aunque se conocían desde mucho antes. Desde entonces han compartido algunos de los momentos más importantes de la carrera reciente de la tenista española, incluidas sus numerosas lesiones y su regreso a la élite del tenis mundial.

Del calvario de las lesiones al top 10

Pol Toledo ha querido recordar los principales logros que consiguieron juntos, pero también las dificultades que tuvieron que superar durante estos años.

"Un camino lleno de momentos que siempre quedarán en el recuerdo: superar lesiones, volver a levantarnos, alcanzar las semifinales del Open de Australia, obtener el título en Washington y regresar al top 10. Un recorrido de esfuerzo, resiliencia y crecimiento, con muchos desafíos y grandes satisfacciones", añade la nota.

Durante su etapa juntos, Badosa consiguió volver a competir entre las mejores tenistas del circuito después de atravesar importantes problemas físicos.

Entre los resultados más destacados figuran el título conquistado en Washington y las semifinales del Abierto de Australia, además de su regreso al grupo de las diez mejores jugadoras del mundo.

"Gracias, Paula, por darme esta oportunidad"

El entrenador también dedicó unas palabras de agradecimiento a la tenista catalana, con la que mantiene una relación personal anterior a su etapa profesional.

"Siempre valoraré todo lo que hemos vivido y aprendido juntos durante estos años. Gracias, Paula, por darme esta oportunidad. Te deseo lo mejor en todo lo que venga, dentro y fuera de la pista", indica.

Toledo quiso extender su agradecimiento al resto de integrantes del equipo que ha trabajado junto a Badosa durante los últimos años. "Gracias a todo el equipo por su compromiso, dedicación y esfuerzo durante estos años. Ha sido un camino compartido, lleno de trabajo y experiencias que siempre llevaré conmigo. Ahora toca tomarse un tiempo para descansar, recuperar energías y mirar hacia adelante con calma e ilusión. Preparado para todo lo que esté por venir", concluye.

¿Quién será su nuevo entrenador?

Por el momento, Paula Badosa no ha anunciado quién sustituirá a Pol Toledo al frente de su preparación deportiva. La española afronta el tramo final de la temporada con varios torneos previstos en Asia.

Su calendario contempla inicialmente su participación en Osaka (Japón) y posteriormente en Guangzhou (China), a finales de octubre. También tiene previsto competir en Hong Kong durante la primera semana de noviembre.

La ruptura abre así una nueva etapa para Badosa, que buscará recuperar posiciones en el ranking mundial después de unos años marcados por las lesiones y las dificultades para mantener la continuidad competitiva.

Oficial: Dani Carvajal ficha por el Getafe

Dani Carvajal posa junto al presidente del Getafe, Ángel Torres

Publicidad

Deportes

Lamine y Yamal celebran un gol ante el Galatasaray

Un Barcelona insaciable asalta el Ali Sami Yen con un Lamine estelar (1-4)

Paula Badosa, emocionada tras su victoria ante Coco Gauff

Paula Badosa y Pol Toledo separan sus caminos: "Toca cerrar una etapa"

Rafa Jódar en el partido ante Van de Zandschulp

Rafa Jódar, sancionado en Shanghái por gritar a un recogepelotas "¡dame la puta toalla, coño!"

Lamine Yamal, en el partido ante el Galatasaray
Barcelona

Lamine Yamal bautiza su espectacular regate en Champions: "Lo llamaría la casi rabona"

Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid
Champions League

Roma - Real Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de la Champions League en directo

Mourinho: "Invito a ver el primer minuto del Villarreal. Basta con ver un minuto, es suficiente"
Champions League

Mourinho: "Invito a ver el primer minuto del Villarreal. Basta con ver un minuto, es suficiente"

El entrenador del Real Madrid asegura confiar en los árbitros y evita hablar sobre el arbitraje del pasado sábado en el Bernabéu ante el Villarreal.

Alejandro Davidovich Fokina celebra su victoria ante Hurkacz en Shanghái
Masters Shanghái

Davidovich tira de épica para remontar ante Hurkacz y meterse en los cuartos de Shanghái

El tenista malagueño firma una gran remontada ante el polaco Hubert Hurkacz (1-6, 6-3, 7-6 (6)) y ya le espera el francés Arthur Gea en los cuartos de final del Masters de Shanghái.

Rocío Fernández, presidenta de la Asociación Dragonas de Sevilla

Dragon boat, la mejor terapia para un grupo de sevillanas que han superado el cáncer de mama

Egoitz Bijueska grindando una barandilla en el Mundial de Asunción

Egoitz Bijueska, segundo oro mundial consecutivo de Skateboarding Park con solo 15 años

Andy Carroll en un partido con el Newcastle en 2021

Andy Carroll revela ahora que otros "futbolistas muy conocidos" también sufrieron abusos sexuales

Publicidad