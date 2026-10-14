Paula Badosa y Pol Toledo separan sus caminos: "Toca cerrar una etapa"

Paula Badosa y Pol Toledo separan sus caminos. La tenista catalana, de 28 años y actualmente número 58 del ranking mundial, ha puesto fin a su relación profesional con el entrenador que la ha acompañado durante los últimos tres años y ocho meses, según ha anunciado el propio preparador en sus redes sociales.

La decisión llega en la recta final de una temporada en la que Badosa todavía tiene previstos varios compromisos en la gira asiática. "Después de casi cuatro años juntos, toca cerrar una etapa con Paula", comienza el comunicado publicado por Toledo.

Ambos iniciaron su vinculación profesional en abril de 2023, aunque se conocían desde mucho antes. Desde entonces han compartido algunos de los momentos más importantes de la carrera reciente de la tenista española, incluidas sus numerosas lesiones y su regreso a la élite del tenis mundial.

Del calvario de las lesiones al top 10

Pol Toledo ha querido recordar los principales logros que consiguieron juntos, pero también las dificultades que tuvieron que superar durante estos años.

"Un camino lleno de momentos que siempre quedarán en el recuerdo: superar lesiones, volver a levantarnos, alcanzar las semifinales del Open de Australia, obtener el título en Washington y regresar al top 10. Un recorrido de esfuerzo, resiliencia y crecimiento, con muchos desafíos y grandes satisfacciones", añade la nota.

Durante su etapa juntos, Badosa consiguió volver a competir entre las mejores tenistas del circuito después de atravesar importantes problemas físicos.

Entre los resultados más destacados figuran el título conquistado en Washington y las semifinales del Abierto de Australia, además de su regreso al grupo de las diez mejores jugadoras del mundo.

"Gracias, Paula, por darme esta oportunidad"

El entrenador también dedicó unas palabras de agradecimiento a la tenista catalana, con la que mantiene una relación personal anterior a su etapa profesional.

"Siempre valoraré todo lo que hemos vivido y aprendido juntos durante estos años. Gracias, Paula, por darme esta oportunidad. Te deseo lo mejor en todo lo que venga, dentro y fuera de la pista", indica.

Toledo quiso extender su agradecimiento al resto de integrantes del equipo que ha trabajado junto a Badosa durante los últimos años. "Gracias a todo el equipo por su compromiso, dedicación y esfuerzo durante estos años. Ha sido un camino compartido, lleno de trabajo y experiencias que siempre llevaré conmigo. Ahora toca tomarse un tiempo para descansar, recuperar energías y mirar hacia adelante con calma e ilusión. Preparado para todo lo que esté por venir", concluye.

¿Quién será su nuevo entrenador?

Por el momento, Paula Badosa no ha anunciado quién sustituirá a Pol Toledo al frente de su preparación deportiva. La española afronta el tramo final de la temporada con varios torneos previstos en Asia.

Su calendario contempla inicialmente su participación en Osaka (Japón) y posteriormente en Guangzhou (China), a finales de octubre. También tiene previsto competir en Hong Kong durante la primera semana de noviembre.

La ruptura abre así una nueva etapa para Badosa, que buscará recuperar posiciones en el ranking mundial después de unos años marcados por las lesiones y las dificultades para mantener la continuidad competitiva.