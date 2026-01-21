Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El mensaje de Carlos Alcaraz para las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

El tenista murciano se acordó de todas las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y de sus familias con un mensaje de ánimo tras ganar a Yannik Hanfmann en la segunda ronda del Open de Australia.

Carlos Alcaraz se saluda con Yannick Hanfmann en la red tras el partido de segunda ronda en el Open de Australia

Carlos Alcaraz se saluda con Yannick Hanfmann en la red tras el partido de segunda ronda en el Open de AustraliaReuters

Mientras Carlos Alcaraz continúa en su reto de conquistar por primera vez en su carrera el Open de Australia, único grand slam que le falta en su palmarés, España vive inmersa en el dolor y la tristeza por el trágico accidente de trenes ocurrido en la localidad de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo. La cifra de muertos ya se eleva a 42 y hay 39 personas hospitalizadas, muchas de ellas graves. Ante este panorama, el número 1 del mundo y ganador de seis grand slam se acordó de todas las víctimas y sus familias tras su victoria ante el alemán Yannik Hanfmann en la segunda ronda del Open de Australia.

Al finalizar su partido de segunda ronda en el Open de Australia, Carlos Alcaraz realizó la ya tradicional firma a la cámara y lo hizo con un mensaje para las víctimas del accidente de trenes en Adamuz y sus familias y personas cercanas. "Mucho ánimo con lo que está pasando en España", escribió sobre la lente el número uno del mundo.

"Mando mi apoyo a los familiares y a las personas que han perdido a un ser querido"

Al menos 42 personas han perdido la vida y 39 están hospitalizadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el que viajaban cientos de personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, mientras que el otro tenía como destino Huelva.

"Estamos en Australia, pero eso no significa que no nos enteremos de lo que pasa en España. Fue un mal trago para nosotros y mando mi apoyo a los familiares y a las personas que han perdido a un ser querido", señaló Alcaraz en la rueda de prensa posterior a su partido ante Yannik Hanfmann.

