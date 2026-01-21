Carlos Alcaraz - Corentin Moutet: Horario y dónde ver el partido de tercera ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz ha comenzado con paso firme el Open de Australia 2026 y ya se encuentra en tercera ronda tras dos victorias ante Adam Walton (6-3, 7-6(2) y 6-2) y Yannick Hanfmann (7-6(4), 6-3 y 6-2). Su siguiente rival será el francés Corentin Moutet, quien superó en segunda ronda al estadounidense Michael Zheng (3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 y retirada). No hay precedentes entre Alcaraz y Moutet y el del próximo viernes 23 de enero será el primer partido ATP entre el español y el francés.

Corentin Moutet, 26 años y 37º del ranking ATP, suele ser más noticia por sus excentricidades en cancha que por sus resultados, pero en las últimas semanas ha ganado en regularidad y ha elevado el nivel y consistencia de su tenis. En el Open de Australia, el tenista parisino ha superado al australiano Tristan Schoolkate (4-6, 6-7(1) y 3-6) y Michael Zheng (3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 y retirada).

El ganador del Carlos Alcaraz - Corentin Moutet se enfrentará en octavos de final del Open de Australia al ganador del Tommy Paul - Alejandro Davidovich, por lo que podría haber duelo español en los 1/8 de final del grand slam oceánico.

"Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir", indicó Alcaraz sobre su próximo rival en el Open de Australia.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Corentin Moutet del Open de Australia

El partido Carlos Alcaraz - Corentin Moutet de la tercera ronda del Open de Australia 2026 se jugará el viernes 23 de enero en un horario todavía por confirmar por parte de la organización del grans slam oceánico.

La crónica del partido entre Carlos Alcaraz y Corentin Moutet, con el resultado, lo más destacado y la última hora del tercer partido del tenista murcian en el Open de Australia se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes.