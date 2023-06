Novak Djokovic se queda con todos los récords y ya apunta a Wimbledon

El debate sobre quién es el mejor tenista de la historia parece aclararse, al menos, con los números en la mano. Ni Federer ni Nadal aguantan la comparación con Novak Djokovic, quien este domingo conquistaba su tercer Roland Garros y su 23º Grand Slam, uno por encima del manacorí y tres de ventaja sobre el genio de Basilea. A sus 36 años, el de Belgrado es el tenista con más grandes (23), más Masters 1.000 (38), más Copas Masters (seis como Federer) y más semanas como número 1.

Casper Ruud no pudo frenar el instinto competitivo de Djokovic en la gran final de Roland Garros. La Philippe Chatrier presenció este domingo un hecho histórico en el mundo del tenis, el momento en que Djokovic lograba su 23º grand slam. Parece poco probable que veamos a algún tenista alcanzar esa cifra. Solo Nadal (22 grand slam) lo tiene al alcance, pero su retirada temporal por una lesión en el psoas ilíaco dibujan muchas sombras sobre el futuro del manacorí.

Novak Djokovic ha demostrado que no hay otro tenista que compita como él. Ante Carlos Alcaraz en semifinales y frente a Casper Ruud en la final, el de Belgrado gestionó de forma impecable los momentos calientes, esos en lo que a la mayoría de tenistas se les encoge el brazo y la muñeca. No a un Nole que juega su mejor tenis cuando la presión ahoga. Lo demostró en el tie-break del primer set ante un Rudd que comenzó a hincar la rodilla cuando el serbio sacó a relucir ese instinto competitivo que le hace diferencial.

La increíble racha de victorias de Nole en Grand Slam

Djokovic es casi infalible en los momentos críticos. El serbio encadena ya 21 triunfos consecutivos en Gran Slam, una secuencia que le ha permitido ganar en Wimbledon, en Melbourne y en París. Recordar que no pudo disputar el US Open, donde Alcaraz ganó su primer y hasta la fecha único major, al no estar vacunado frente al covid-19. La última derrrota de Nole en Grand Slam se produjo el año pasado en los cuartos de final de Roland Garros, precisamente ante un Nadal que acabaría sumando su 14º triunfo en París y su 22º grand slam.

Al margen de Nadal, solo Daniil Medvedev ha sido capaz de derrotar a Djokovic en un grande en la última década, lo hizo en la final del US Open de 2021. El serbio ha logrado superar aquella final, el primer momento que tuvo para colocarse por delante de Federer y Nadal. Djokovic se ha colocado como el más grande tras una década en la que ha dominado el circuito: desde 2013 ha lvantado siete Open de Australia, tres Roland Garros, seis Wimbledon y dos US Open. Un ritmo de victorias que no han podido aguantar ni Federer ni Nadal.

Su porcentaje de victorias en grand slam es simplemente brutal: 88%. El serbio ha ganado 348 partidos y ha cedido 47 derrotas en los 70 grandes que ha disputado. Nole ha ganado 10 de 18 Open de Australia que ha dipsutado, 3 de 20 Roland Garros, 7 de 17 Wimbledon y 3 de 16 US Open.

Este lunes Djokovic amanece de nuevo como número 1 del mundo y después de convertirse en el ganador más veterano de Roland Garros. En el horizonte aparece la hierba de Wimbledon, donde el serbio ha levantado el título en 7 ocasiones (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022). El de Belgrado no cede un partido en el All England Club desde 2017 y acudirá a Londres en julio como el gran favorito. Solo Federer ha ganado más veces (8) que Nole en la catedral del tenis mundial. Un nuevo reto para un Djokovic que apunta a batir todo los récords de este deporte.

"Esto no ha terminado... Estoy deseando ya jugar en Wimbledon"

Tras coronarse este domingo en Paris, Novak Djokovic avisó que no se plantea parar de momento: "Esto no ha terminado, si gano un Grand Slam no voy a pensar en poner fin a mi carrera, que ya dura 20 años. Todavía me siento motivado e inspirado para seguir ganando Grand Slam. Estoy deseando ya jugar en Wimbledon".

"Todavía tengo fe en mí mismo por lo que he logrado. Este trofeo es una confirmación de la calidad del tenis que todavía puedo dar. Los Grand Slam son la prioridad para mí esta temporada y en las siguientes", apuntaba Nole.

La próxima parada del serbio es Londres. Hace un año se coronaba ante Kyrgios y, de repetir triunfo, estaría en disposición de optar al gran slam real, es decir, ganar los cuatro grandes en un año natural. Nadie lo logra desde 1988, cuando Steffi Graf se adjudicó la victoria en los cuatro majors. Y solo cinco tenistas lo han logrado a lo largo de la historia: Donald Budge (1938), Maureen Connolly (1953), Rod Laver (1962 y 1969), Margaret Smith Court (1970) y Steffi Graf (1988). Además, Nole está a un grande de los 24 de Margaret Court.