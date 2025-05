Novak Djokovic y la ruptura con Andy Murray: "No hemos logrado juntos lo que esperábamos a nivel de resultados"

El binomio entre Novak Djokovic y Andy Murray ya es historia. El serbio y el extenista británico unieron sus caminos al comienzo de 2025, pero los resultados no han sido los esperados y han separado sus caminos. El ganador de 24 grand slam comunicaba la noticia el pasado 13 de mayo con un mensaje de agraciemiento a Andy Murray en sus redes sociales.

"Gracias, entrenador Andy, por todo el esfuerzo, la diversión y el apoyo durante los últimos seis meses dentro y fuera de la cancha. Disfruté mucho profundizando nuestra amistad", señalaba hace siete días el tenista de Belgrado.

Ahora, una semana después de hacer oficial su ruptura, Novak Djokovic ha explicado las razones para poner fin a esa relación y, de paso, anunciar que su compatriota Dusan Vemic será su nuevo entrenador.

"No hay más de lo que ya se ha dicho. No era un compromiso a muy largo plazo. Australia fue una prueba y después decidimos ampliar a Indian Wells y Miami", resumió Djokovic.

"En cuanto llegara la temporada de tierra la idea era ir torneo a torneo. Entonces decidimos que era el final y que teníamos que separarnos", apuntó el mejor tenista de todos los tiempos.

"Teníamos la sensación de que no podíamos sacar más rendimiento en la cancha de esta asociación. Respeto a Andy (Murray) y eso no ha cambiado. Al contrario, mi pensamiento hacia él ha crecido ahora que le conozco más personalmente. Su nivel mental de tenis es brillante y una mentalidad poco habitual. Ve el tenis de una forma increíble pero no hemos logrado juntos lo que esperábamos a nivel de resultados. A veces funciona y a veces no. Pero lo intentamos", señaló Nole antes de su estreno en el ATP250 de Ginebra, ante el húngaro Marton Fucsovics.

Dusan Vemic, el nuevo entrenador de Novak Djokovic

Djokovic informó que Dusan Vemic y su ayudante, Boris Bosjankovic, serán sus entrenadores desde ahora.

"No estoy buscando entrenador. Dusan Vemic formará parte de mi equipo en Ginebra y Roland Garros. Es el capitán del equipo serbio de la Copa Billie Jean King y ya estuvo en mi equipo hace años. Está aquí y estará en París. Boris Bosjankovic, que fue analista y también ayudante de entrenador, ayudará a Vemic. Después ya veremos. No tengo prisa y no sé si tendré a alguien más en mi equipo o no. Me siento bien con ellos ahora", resumió Novak Djokovic.

"Este es un capítulo diferente en mi vida y trabajo para adaptarme a ello y progresar en esta situación. No estoy acostumbrado a este tipo de situaciones, con dos eliminaciones tan tempranas, a la primera, como pasó en Montecarlo y Madrid. Es algo que no me ha pasado en veinte años. Pero era consciente de que ese momento podía llegar", reconoció el serbio sobre su actual momento tenístico.

"Lo más difícil ya está hecho. Hubo momentos buenos y otros más complicados pero es normal. Tengo ganas de jugar un partido en tierra batida. No he jugado muchos por ahora y no he ganado ninguno. En este sentido esto no es lo mejor", apuntó el serbio con Roland Garros ya asomando en el horizonte.

Djokovic reconoce que el objetivo es Roland Garros, aunque sabe que necesita minutos en pista para afrontar con garantías el segundo grand slam del año.

"Espero jugar aquí (Ginebra) más de uno (partido) y mejorar mi forma antes de mi objetivo principal que es Roland Garros. Tengo que mejorar y subir el nivel respecto en el último mes y medio", indicó Nole.

