Carlos Alcaraz: "Ha sido mucho tiempo, un proceso muy largo y lento, con altibajos, dudas"

Carlos Alcaraz volvió a levantar un título este martes ocho meses después de hacerlo en Doha. El murciano logró ganar el ATP500 de Tokio ante Jiri Lehecka y suma el 27º entorchado ATP de su carrera, ya es el tercer español con más títulos, solo por detrás de Nadal (92) y Orantes (34). Pese a haber ganado ya siete grand slam, el abrazó en el que se fundió Carlitos con su equipo confirma los complicados momentos que ha vivido en los últimos meses con la lesión en su muñeca derecha.

"Estoy muy contento de volver a levantar un trofeo después de un tiempo. Tiene un extra de especial después de mi lesión y mi regreso. Era apenas el segundo torneo que juego y significa mucho para mí. Ha sido una semana en la que no he encontrado mi mejor nivel de tenis, pero sí he sido capaz de encontrar las soluciones adecuadas y eso es lo que importa al final", señalba Alcaraz tras lograr su segundo título en Tokio, un lugar ya talismán para el campeón murciano.

"Quiero empezar dando las gracias a mi equipo..."

Alcaraz tuvo, como siempre, palabras de elogio para su rival, un Jiri Lehecka que tuvo que ceder ante la evidencia y el nivel mostrado por el murciano.

"Ha sido una gran semana y una gran actuación para ti y para tu equipo, que trabaja siempre muy duro. Ya has jugado un par de finales y estoy seguro de que esta no será la última. Así que solo puedo felicitarte por el torneo y desearte lo mejor para lo que queda de temporada y, por supuesto, también para el futuro", señaló Alcaraz.

"Quiero empezar dando las gracias a mi equipo. Qué viaje tan increíble desde que me lesioné. Ha sido mucho tiempo, un proceso muy largo y lento, con altibajos, dudas y también momentos realmente buenos. Pero el trabajo que todos habéis hecho para que estuviera preparado, para que llegara en buena forma y físicamente sano a mi regreso, y para aseguraros de que no volviera a lesionarme, ha sido increíble", agradeció Alcaraz a los suyos.

El tenista murciano incidió en los agradecimientos a su equipo y la labor realizada para que haya podido volver de forma exitosa a las pistas tras más de cuatro meses lesionado.

"Solo puedo daros las gracias por todo lo que habéis hecho, no solo durante este tiempo, sino siempre, por estar detrás de mí, apoyarme y hacer todo lo posible para que sea mejor, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Así que solo puedo deciros gracias, muchas gracias. Me siento realmente afortunado de estar rodeado de vosotros. Muchísimas gracias", señaló Alcaraz.

Por último, el tenista de El Palmar extendió sus agradecimientos a los organizadores del ATP500 de Tokio y a los aficionados que estos días se han acercado a verle en directo.

"Y, por supuesto, gracias al director del torneo y a todos los que hacen posible este evento. A cada miembro del equipo, porque sé que han hecho un gran trabajo no solo durante esta semana, sino también durante las semanas anteriores para asegurarse de que este torneo fuera grande y especial. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho para que me sienta cómodo cada vez que vengo aquí. Y, obviamente, también quiero dar las gracias a la gente de aquí, que hace que este torneo y este lugar sean todavía más especiales. Es mi segunda vez aquí y, de nuevo, me ha encantado. No puedo creer el apoyo que recibo aquí cada vez que salgo a la pista, cada vez que voy a entrenar, cada vez que camino por aquí. Estoy muy feliz y muy agradecido por ello. Estoy deseando volver. No sé si será para jugar el torneo o durante la pretemporada, pero, como he dicho, estoy deseando volver a veros, sentir vuestro cariño y vuestra energía una vez más. Muchas gracias, muchísimas gracias", concluyó Alcaraz.