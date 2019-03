Nadal: "No nos cuesta aceptar que esta condición es totalmente distinta de ganar la Davis"

El tenis español no vive sus mejores momentos. Hace no tanto, los éxitos se sucedían de una manera que parecía sencilla, pero ahora la situación ha sufrido un vuelco dramático. La 'armada' ahora pelea por la permanencia en el grupo I, no por conseguir el título.

"Ninguno de nosotros hemos levantado el vuelo cuando estábamos en condiciones de ganar la Davis; ahora estamos en una condición totalmente distinta, con lo cual no nos cuesta tanto aceptar que estamos en otra situación, la asumimos y trabajamos para intentar volver a una opción mejor de la actual", ha dicho Nadal en rueda de prensa desde Odense.

"Estamos en una situación que no nos gusta pero es la que es, lo que nos toca a día de hoy es aceptar que estamos aquí; y creo que lo hemos hecho, hemos entrenado al máximo cada día para intentar llegar lo mejor preparados posible", ha reiterado sobre la concentración de todo el equipo.

El balear ha señalado que "no hay nada más que intentar" durante el enfrentamiento con los daneses. "Y que las cosas vayan a mejor desde esta eliminatoria; y el año que viene, si somos capaces de ganar aquí, pelear para intentar volver al Grupo Mundial", ha aseverado.

"Odense es una ciudad bonita, hemos caminado por sus calles estos días. Del tiempo, hubiéramos preferido que fuese más cálido; pero todo está bien para nosotros, todo está cerca, podemos ir caminando a cada lugar, nos tratan muy bien y agradecidos por ello. Estamos muy cómodos aquí", ha apuntado Nadal sobre la vida del equipo estos días en Dinamarca.

Por su parte, el alicantino David Ferrer ha comentado que se han adaptado "mejor" a la pista a medida que entrenaban y pasaban los días. "Bota poco la pelota y en una parte resbala más, donde están las juntas, pero ha ido mejorando cada día. Ya sabíamos que la pista no iba a ser fácil", ha advertido el número 8 del tenis mundial sobre la cancha danesa.