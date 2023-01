Nadal y Djokovic empatan a 22 Grand Slams: ¿Cómo queda el palmarés histórico?

Novak Djokovic ha igualado esta mañana (noche en Australia) los 22 Grand Slams de Rafa Nadal. El tenista serbio no ha dado ningún tipo de opción a Tsitsipas en la final y ha acabado venciendo en tres sets por 6-3, 7-6 y 7-6.

El jugador de 35 años conquista así su 10º Open de Australia y su segundo Grand Slam de los últimos 3 (Ganó Wimbledon y no jugó US Open). Además, recupera el número 1 del mundo que ostentaba el murciano Carlos Alcaraz y suma una nueva victoria, la 17º seguida (no pierde desde la final del Masters 1.000 de París ante Rune).

Novak supera a Rafa en títulos ATP

Otra de las hazañas que ha conseguido el balcánico es superar a Nadal en títulos totales, 93 de Novak por 92 del español. Salto cualitativo y cuantitativo de Nole para ser el mejor de la historia. Rafa apenas pudo luchar en este torneo ya que cayó lesionado en el partido de segunda ronda y le fue imposible defender la corona que consiguió aquí el año pasado.

Desglose total de los Grand Slams de Djokovic y Nadal

A 29 de enero de 2023, este es el desglose de todos los títulos de Grand Slam que han ganado el español y el serbio en su carrera.

Rafa Nadal

Open de Australia: 2 (2009 y 2022).

(2009 y 2022). Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)-

(2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)- Wimbledon: 2 (2008 y 2010).

(2008 y 2010). US Open: 4 (2010, 2013, 2017, 2019).

Novak Djokovic

Open de Australia: 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

(2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Roland Garros: 2 (2016, 2021).

(2016, 2021). Wimbledon: 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

(2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). US Open: 3 (2011, 2015, 2018).

La lista de los 10 jugadores con más Grand Slams

1. Novak Djokovic: 22 Grand Slams.

2. Rafa Nadal: 22 Grand Slams.

3. Roger Federer: 20 Grand Slams.

4. Pete Sampras: 14 Grand Slams.

5. Björn Borg: 11 Grand Slams.

6. Ivan Lendl: 8 Grand Slams.

7. Jimmy Connors: 8 Grand Slams.

9. Andre Agassi: 8 Grand Slams.

10. John McEnroe: 7 Grand Slams

11. Mats Wilander: 7 Grand Slams.