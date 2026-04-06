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McEnroe siembra la polémica: "El mejor tenista juvenil del mundo ganaría 6-1 y 6-1 a Sabalenka"

Patrick, hermano de John, tiene claro que no se puede comparar el tenis masculino con el femenino.

Sabalenka en el Masters de Miami

Sabalenka en el Masters de MiamiReuters

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Patrick McEnroe, excapitán del equipo de Copa Davis de Estados Unidos y hermano de la leyenda John McEnroe, pronunció una polémica frase en la que ha 'pronosticado' lo que ocurriría si el mejor tenista juvenil del mundo se enfrentara a Aryna Sabalenka, número 1 del circuito WTA.

"El mejor juvenil ganaría 6-1 y 6-1 a Sabalenka"

"Si pusieras al mejor jugador juvenil del mundo, al mejor de 17 años, a enfrentarse a Sabalenka, le ganaría 6-1, 6-1 o algo así. Pero para mí eso es irrelevante...", dijo Patrick en su programa de radio 'Holding Court'.

Por otra parte, el estadounidense quiso destacar que su objetivo no es faltar el respeto a la bielorrusa ni menospreciar el tenis femenino: "Me encanta el tenis femenino. Si hay un buen partido, lo veré más que un encuentro masculino en el que haya una victoria aplastante". No obstante, sí dejó claro que considera que la forma de jugar es muy diferente:

"Es un juego totalmente diferente. Por alguna razón, la gente no ve el tenis de la misma manera porque ven a Madison Keys o Sabalenka golpear su derecha con la misma fuerza que Sinner. Bueno, no le dan el mismo efecto y el movimiento es diferente", sentenció el que también fue capitán del Team World en la Laver Cup.

Unas declaraciones que llegan unos meses después de que la bielorrusa perdiera ante Nick Kyrgios por un doble 6-3 en una exhibición que tuvo lugar en Dubái y que para algunos fue considerado como una nueva 'batalla de los sexos'. Eso sí, el australiano, pese a ganar, apenas había competido unas cuantas veces en los últimos tres años antes de enfrentarse a Aryna. E incluso después de ganar a Sabalenka solo ha disputado un encuentro (derrota ante Kovacevic en Brisbane).

Sabalenka, tres títulos en cuatro torneos en 2026

A su vez, el nivel de Sabalenka en 2026 es de sobresaliente, ha ganado tres títulos (Brisbane, Indian Wells y Miami) y se quedó a las puertas de levantar su tercer Open de Australia, un Slam en el que ha cedido en la final de 2025 y 2026.

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