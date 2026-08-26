Julián Alvarez, baja en el entrenamiento por una "indisposición"

Tres días después de las duras imágenes que se vivieron en el Metropolitano con Julián Alvarez, el Atlético de Madrid ha regresado a los entrenamientos pero lo ha hecho sin el delantero argentino, ausente por una "indisposición", según informó el club rojiblanco. A esta hora el futuro del de Calchín es toda una incógnita y su situación en el conjunto colchonero se ha tornado en muy complicada después de lo ocurrido el pasado domingo tras el duelo liguero ante el Villarreal.

Y es que la imagen del argentino enfilando en solitario el túnel de vestuarios tras ser silbado por la grada sigue marcado la actualidad del Atlético, aunque Simeone asegurara el pasado domingo que la decisión de que Julián se marchara del campo sin saludar a la afición fue "por decisión del club".

"Me comentaba la gente del club, que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente. La decisión no fue de Julián Alvarez, fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que se vaya hacia el vestuario", explicó Diego Simeone.

Este miércoles Julián no ha participado en el entrenamiento del equipo tras pasar una mala noche por una indisposición. El Atlético de Madrid se medirá al Sevilla este sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la duda es si el delantero argentino entrará en la convocatoria, después de jugar sus primeros minutos el pasado sábado frente al Villarreal.

"Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes"

Diego Pablo Simeone insistió este domingo, tras el empate contra el Villarreal (2-2) y la bronca a Julián Alvarez, que su equipo necesita "delanteros importantes" para ganar títulos, como el atacante argentino, por lo que remarcó que hay que "cuidarlo".

"No estoy para dar consejos. Tengo que centrarme en mi trabajo, que es deportivamente hacer lo mejor para el Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid quiere ganar algún título necesitamos estar juntos, tener delanteros importantes y para eso necesitamos trabajar en consecuencia todos de lo que necesitamos" apuntó Simeone.

"Creo que fui bastante claro. Necesitamos estar juntos. Cuando estuvimos juntos siempre hemos podido hacer cosas importantes. Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes, nosotros lo tenemos y lo tenemos que cuidar", añadió el entrenador argentino.

"Vamos a morir por él en la cancha y luchar juntos"

Giuliano Simeone, extremo argentino del Atlético de Madrid, también habló el pasado domingo y afirmó que Julián Alvarez es jugador del equipo rojiblanco, van a "apoyarlo" y "a morir por él en la cancha".

"Primero, juntos siempre somos más fuertes. Eso siempre nos caracterizó siendo el Atlético de Madrid distinto al resto. Es un jugador nuestro, así que nosotros vamos a morir por él en la cancha y luchar juntos. Tenemos que estar todos juntos tirando para el mismo lado, porque, si no, nos vamos a dividir y eso no es bueno", explicó Giuliano Simeone.

El propio Julián Alvarez expresó el pasado mes de junio, en pleno Mundial con Argentina, su deseo de ser traspasado y salir del Atlético de Madrid.

La oferta de cien millones de euros a pagar en seis plazos a principios de junio presentada por el Barcelona fue rechazada por el Atlético, que se ha remitido a la cláusula de rescisión del futbolista de 500 millones de euros. A una semana del cierre del mercado se ha reactivado el interés del Arsenal en el atacante argentino, según ha publicado la prensa inglesa, aunque el Atlético ha insistido durante todo el verano en la continuidad del delantero, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030.