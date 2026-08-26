Federer mantiene la magia intacta: victoria ante Roddick en una exhibición en Nueva York

Los aficionados al tenis nunca dejarán de extrañar a una tenista como Roger Federer, capaz de regalar aún golpes increíbles a sus 45 años y cuatro años después de haberse retirado del tenis profesional. El de Basilea regreso anoche a la Arthur Ashe para jugar un partido de exhibición contra Andy Roddick y un dobles junto a John McEnroe, contra Andy Roddick y Andre Agassi.

El ganador de 20 grand slam, quien conquistó en cinco ocasiones el título del US Open (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008), demostró que su magia sigue vigente y regaló a los aficionados unos cuantos reveses a una mano recordando al genial jugador que iluminó el circuito durante años.

Federer se impuso (7-5) a Andy Roddick en un primer duelo de exhibición y que supuso la reedición del la final del US Open 2006, cuando el suizo superó al estadounidense en cuatro magas.

"Es bonito compartir este momento en pista con Roddick. Es emocionante volver a esta pista y tratar de jugar un buen tenis. Espero que lo hayamos hecho bien", apuntó Federer.

"Estoy tan emocionado de estar de vuelta. Es increíble. Tengo recuerdos increíbles, obviamente de esta cancha, de los fans aquí, de esta ciudad. Podría remontarme al 2004 o 2005 cuando todo empezó aquí con el amor por Nueva York, con mis victorias aquí. Especialmente contra Andre (Agassi), creo que fue extremadamente especial jugar contra una leyenda que estaba llegando al final de su carrera, que tuvimos la oportunidad de enfrentarnos. Y cada jugador contra el que pude jugar en las finales aquí también fue campeón del Abierto de Estados Unidos. Así que, ha sido un recorrido increíble. Me encantó. Aún tengo recuerdos maravillosos. Así que, gracias", indicó Federer.

Federer: "Fue un honor. Fue algo especial. Fue increíble"

Aco seguido, el genio de Basilea participó en un partido de dobles junto a John McEnroe, dos leyendas de este deporte jugando ante otras dos leyendas: Andy Roddick y Andre Agassi.

"Tal vez algún día en el futuro tenga otra oportunidad de venir a esta hermosa cancha y jugar frente a ustedes. Fue un honor. Fue algo especial. Fue increíble. Les doy un gran, gran gracias de mi parte a todos ustedes en el estadio y a todos los que me han apoyado a lo largo de los años. Ha sido increíble y he disfrutado cada segundo. Gracias, de todo corazón. Lo digo en serio. Gracias", se despidió Federer del público de Nueva York.