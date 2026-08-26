Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Federer mantiene la magia intacta: victoria ante Roddick en una exhibición en Nueva York

El suizo se impone a Andy Roddick en una exhibición que hizo vibrar a la Arthur Ashe. "Es emocionante volver a esta pista y tratar de jugar un buen tenis", admitió Federer.

Roger Federer celebra un punto en la Arthur Ashe

Así fue el regreso de Roger Federer a la Arthur Ashe de Nueva York | Reuters

Publicidad

Los aficionados al tenis nunca dejarán de extrañar a una tenista como Roger Federer, capaz de regalar aún golpes increíbles a sus 45 años y cuatro años después de haberse retirado del tenis profesional. El de Basilea regreso anoche a la Arthur Ashe para jugar un partido de exhibición contra Andy Roddick y un dobles junto a John McEnroe, contra Andy Roddick y Andre Agassi.

El ganador de 20 grand slam, quien conquistó en cinco ocasiones el título del US Open (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008), demostró que su magia sigue vigente y regaló a los aficionados unos cuantos reveses a una mano recordando al genial jugador que iluminó el circuito durante años.

Federer se impuso (7-5) a Andy Roddick en un primer duelo de exhibición y que supuso la reedición del la final del US Open 2006, cuando el suizo superó al estadounidense en cuatro magas.

"Es bonito compartir este momento en pista con Roddick. Es emocionante volver a esta pista y tratar de jugar un buen tenis. Espero que lo hayamos hecho bien", apuntó Federer.

"Estoy tan emocionado de estar de vuelta. Es increíble. Tengo recuerdos increíbles, obviamente de esta cancha, de los fans aquí, de esta ciudad. Podría remontarme al 2004 o 2005 cuando todo empezó aquí con el amor por Nueva York, con mis victorias aquí. Especialmente contra Andre (Agassi), creo que fue extremadamente especial jugar contra una leyenda que estaba llegando al final de su carrera, que tuvimos la oportunidad de enfrentarnos. Y cada jugador contra el que pude jugar en las finales aquí también fue campeón del Abierto de Estados Unidos. Así que, ha sido un recorrido increíble. Me encantó. Aún tengo recuerdos maravillosos. Así que, gracias", indicó Federer.

Federer: "Fue un honor. Fue algo especial. Fue increíble"

Aco seguido, el genio de Basilea participó en un partido de dobles junto a John McEnroe, dos leyendas de este deporte jugando ante otras dos leyendas: Andy Roddick y Andre Agassi.

"Tal vez algún día en el futuro tenga otra oportunidad de venir a esta hermosa cancha y jugar frente a ustedes. Fue un honor. Fue algo especial. Fue increíble. Les doy un gran, gran gracias de mi parte a todos ustedes en el estadio y a todos los que me han apoyado a lo largo de los años. Ha sido increíble y he disfrutado cada segundo. Gracias, de todo corazón. Lo digo en serio. Gracias", se despidió Federer del público de Nueva York.

Día y hora del debut de Carlos Alcaraz y Serena Williams en los dobles mixtos del US Open

Alcaraz y Serena Williams

Publicidad

Deportes

Roger Federer celebra un punto en la Arthur Ashe

Federer mantiene la magia intacta: victoria ante Roddick en una exhibición en Nueva York

Carlos Alcaraz y Serena Williams, en acción en el dobles mixto del US Open

Así fue el regreso de Alcaraz a las pistas junto a Serena Williams: "Lo disfruté mucho"

Mbappé y Vinícius, en acción ante el Espanyol

Real Madrid - Real Sociedad: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EASports en directo

Carlos Alcaraz junto a Serena Williams en la Arthur Ashe
US Open

Alcaraz vuelve 4 meses después y avanza en el dobles mixto del US Open junto a Serena Williams

Xavi Hernández, presentado como seleccionador de Países Bajos
Países Bajos

"Xavi, como el chocolate": surrealista momento en su presentación como seleccionador de Países Bajos

Tadej Pogacar celebra su victoria en Andorra
La Vuelta

Pogacar destroza La Vuelta antes de llegar a España con un brutal ataque a 50 kilómetros de meta

El esloveno arrasa Andorra para reforzar su liderato en La Vuelta 2026: gana en solitario y ya aventaja a Roglic en 3:21s. "Ahora puedo estar más tranquilo y confiado", celebra.

Yan Diomande, presentado con el Real Madrid
Real Madrid

Yan Diomande completa las presentaciones del Real Madrid: "El mejor equipo del mundo"

El extremo costamarfileño ya luce e 25 blanco, firma hasta 2033 y completa su presentación oficial después de debutar ante el Espanyol. Califica a Mourinho como "el mejor del mundo".

Sin manos ni pies, la parasurfista Sarah Almagro vuelve a hacer historia sobre la tabla

Sin manos ni pies, la parasurfista Sarah Almagro vuelve a hacer historia sobre la tabla

Carlos Alcaraz celebra un punto en los octavos de final del US Open 2025

Greg Rusedski y el regreso de Alcaraz en el US Open: "Es un riesgo enorme, me sorprendería mucho si..."

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Detenido un entrenador de voleibol acusado de violar y dejar embarazada a una de sus jugadoras de 15 años

Publicidad