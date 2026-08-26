Mueren la madre y la hija que quedaron en estado crítico por la caída de un muro tras las lluvias en Roda de Berà

La mujer y su hija de 18 años que se encontraban hospitalizadas en estado crítico desde el pasado sábado cuando fueron golpeadas por un muro que se desplomó a causa de las intensas lluvias en Roda de Berà (Tarragona), han muerto.

El muro les cayó encima

Los hechos ocurrieron en la zona del mercado de artesanía que cada verano se instala cerca del puerto deportivo, en la avenida Bélgica, justo delante del muro que cedió por la lluvia. En ese momento, las dos víctimas se encontraban en su puesto de venta cuando, sobre las dos de la madrugada, el muro les cayó encima.

Los Bomberos de la Generalitat rescataron a las dos mujeres y las trasladaron en estado crítico al hospital en Tarragona, donde finalmente han muerto.

Dosdías de luto

El Ayuntamiento de Roda de Berà ha decretado dos días de luto, a la vez que ha convocado un minuto de silencio en memoria de las victimas para este martes por la tarde, a las 19:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado a través de su perfil de 'X' sus "más sentidas condolencias a la familia y amigos" de las dos fallecidas. "Es una noticia que nos golpea profundamente. Todo mi apoyo en estos momentos tan dolorosos", escribe.

Fuertes lluvias en Roda de Berà

Las fuertes lluvias que se registraron la madrugada del sábado en Roda de Berà anegaron calles, provocaron la caída de árboles y obligaron a desalojar a centenares personas que se encontraban en un camping cerca del paseo marítimo. El llegó a entrar en algunas casas, dañó vehículos y mobiliario urbano.