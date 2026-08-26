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Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en una vivienda de Cullera

Según las primeras informaciones fueron sus dos hijos menores de edad quienes encontraron los cadáveres.

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Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en una vivienda de Cullera | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes en la localidad valenciana de Cullera. La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años de edad. Fueron sus dos hijos, menores de edad quienes los encontraron, según fuentes de la Benemérita.

Las mismas fuentes han apuntado que hay "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro" por lo que hay una investigación abierta de la que se ha hecho cargo el equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil.

Los hijos del matrimonio encontraron los cuerpos en el jacuzzi de la vivienda de una urbanización de Cullera. El diario 'Las Provincias' asegura que que los cuerpos estaban desnudos y presentaban lesiones que parecían punzantes, aunque no se descarta que se trate de muertes accidentales. Por el momento los servicios sociales del Ayuntamiento de esta localidad costera se han hecho cargo de los menores que tienen necesidades especiales.

Fuentes próximas a la investigación dicen que en los cadáveres no se observaron signos de violencia y no se descarta que la muerte pueda ser debida a drogas por las heridas punzantes que presentaban. El levantamiento de cadáveres se produjo en torno a las 23:30 horas y está previsto que este miércoles se les practique la autopsia para poder determinar la causa del fallecimiento.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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