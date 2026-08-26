Juan Jesús Vivas, en exclusiva para Antena 3: "La dignidad de España se juega hoy en Ceuta"

Las muestras de cariño al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, son constantes en la calle. Entre mensajes de "ánimo" y de "mucha fuerza" Vivas defiende a su ciudad tras la avalancha migratoria sufrida el pasado 30 de julio. En una entrevista en exclusiva a Antena 3 Noticias, Vivas avisa de que "la dignidad de España se juega hoy en Ceuta" y recalca que lo ocurrido afecta a todo el país.

"La unidad es un asunto que afecta a toda España porque España ha sido invadida a través de Ceuta". Nuestra compañera Claudia Amaya entrevistaba esta noche, en la calle a Juan Jesús Vivas que quiso mostrar su apoyo a un grupo de vecinos que volvía a manifestarse por la situación que vive la ciudad autónoma.

Las palabras de Vivas llega después del Consejo de Ministros que ha aprobado poner al frente de ese mando único al ministro Víctor Ángel Torres. Han tenido que pasar 26 días para que el Gobierno accediese a la petición de Vivas que desde el minuto cero reivindicó un mando único.

El presidente de Ceuta y Ángel Víctor Torres ya han tenido una primera reunión tras la que han descartado el uso de instalaciones deportivas para alojar migrantes, salvo que la situación sea extrema. La opción que más fuerza cobra es que se utilicen las naves del Tarajal. Hoy Torres presidirá la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis de Ceuta.

Vivas lanza un mensaje a Moncloa: "Que el Gobierno de la nación sea consciente de la envergadura y la dimensión que ha tenido esto" al tiempo que pide más apoyo: "El Estado no puede mirar para otro lado, tiene que mirar para Ceuta" y desea que "no se vuelva a repetir lo que ya ocurrió el 30 y el 31 de julio".

Sobre los ceutíes Vivas ha querido dejar sobre la mesa que Ceuta es un "pueblo sobrecogido y no hay derecho" porque añade: "Me emociona comprobar la impotencia, la indignación y la rabia hecha fuerza de un pueblo". Por ello insiste en que el objetivo es "la vuelta a la normalidad y no habrá normalidad hasta que no salgan de Ceuta todas esas personas que han entrado de esa manera sorteando la frontera y vulnerando la unidad territorial".

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