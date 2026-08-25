Muere Dolly Parton, estrella de la música country, a los 80 años

La legendaria estrella de la música country Dolly Parton ha muerto a los 80 años. La artista era una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como 'Jolene' y 'I Will Always Love You'.

Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seever ha sido quien ha informado de su fallecimiento a través de Instagram: "Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy, en nombre de las familias Parton y Owens, anuncio el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, Sis y abuelita para una generación y Gigi para la siguiente".

A causa de su estado de salud, el pasado mes de mayo tuvo que cancelar conciertos programados en Las Vegas, Estados Unidos. En un comunicado, Parton dijo que llevaba varios años recibiendo tratamiento por cálculo renales: "Dios mío, me sacan más piedras al año que de la cantera de Rockwood, Tennessee".

En el texto confesó que durante los últimos dos o tres años su sistema inmunitario y digestivo "se descontrolaron por completo" y ahora estaban "trabajando muy duro para recuperarlos y fortalecerlos", con la esperanza de que "con suerte, proto volveré a estar en plena forma", escribió.

Dolly Rebecca Parto nació el 19 de enero de 196 en la ciudad Locust Ridge, en el estado de Tennessee. Creció en una familia humilde de los Apalaches, siendo la cuarta de 12 hijos. Sus primeras apariciones fueron en programas de radio y televisión locales, más tarde alcanzó la fama nacional junto al cantante y presentador de televisión Porter Wagoner.

Carrera en solitario

Al poco tiempo inició su carrera en solitario con la que se convertiría en una de las artistas más exitosas de la música country. Y aunque su voz y personalidad marcaron varias generaciones, ella insistía en que su mayor orgullo era ser compositora.

A lo largo de su vida ha escrito unas 3.000 canciones, algunas de ellas a las cantantes más célebres de la música estadounidente como 'Jolene' o 'I Will Always Love You', esta última alcanzando una dimensión universal cuando Whitney Houston la interpretó en 1992 para la película 'The Bodyguard'.

Además del mundo de la música, donde dejó más de medio centenar de álbumes de estudio y unas ventas de más de 100 millones de discos, también tuvo una destacada trayectoria cinematográfica con títulos como '9 to 5', 'Steel Magnolias' y 'The Best Little Whorehouse in Texas'.

Trump: "Nunca habrá nadie como ella"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la muerte de la artista, calificándola como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos" y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana.

"Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá", escribió el republicano en su red social 'Truth Social'.