Hansi Flick evita hablar de Julián: "El club tiene que pensar en el futuro, no solo en el presente"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha comparecido en la previa del duelo liguero ante el Athletic y ha esquivado pronunciarse de forma directa sobre el interés por fichar a Julián Alvarez.

"Creo que el presidente ayer ya lo dejó y Deco y yo estamos de acuerdo con lo que dijo... No quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro, no solo en el presente. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no. Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme. El club y Deco están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años", apuntó el entrenador alemán.

Hansi Flick habló también sobre la situación de Alejandro Balde, que podría salir del equipo en este mercado.

"Es parte de equipo, si juega o no lo decidiremos mañana. Lo importante es que esté comprometido al 100%, y lo está. Tiene sólo 22 años, es joven y posee un gran potencial. Debe seguir mejorando. Es uno de los jugadores de La Masia, y todos llevan los colores del Barça en el corazón. Pero llegan otros de La Masia que también quieren jugar. Deben estar comprometidos y darlo todo con el Barça", indicó Flick.

El entrenador alemán se refirió a Lamine Yamal y admitió que es normal que aún no esté al 100%.

"Tuvo un pequeño problema, tuvo dolor de cabeza. Lamine es un genio, es normal. Ha tenido tres semanas de vacaciones y solo ha entrenado unos días. Es normal que no esté al máximo nivel. Hay que encontrar una solución para que encuentre su mejor nivel, pero valoro mucho sus 60 minutos. Presionó muy bien en el primer gol y en el segundo le dio la pelota a Raphinha. Nos da más opciones. Nos ayudó mucho y lo está haciendo bien. Veremos cómo evoluciona, pero lo necesitamos porque es excepcional", explicó Hansi Flick.

Flick adelanta que Rodri debutará ante el Athletic

El que podría contar con sus primeros minutos es Rodrigo Hernández, flamante fichaje de este verano para reforzar el centro del campo del Barcelona.

"El plan es que juegue unos minutos contra el Athletic", desveló Flick.

Respecto al encaje entre Pedri y Rodri, el entrenador alemán destacó que tiene ganas de verles jugar juntos.

"También tenemos a Bernal. Rodri tiene más experiencia y es un líder total. Con Pedri podremos controlar el juego y el balón. Contra el Elche perdimos muchos balones rápido y, cuando entró Pedri, el partido cambió. Controlamos más la pelota y eso es lo que necesitamos. Rodri es uno de los mejores y junto a Pedri ya lo veremos. Tengo ganas de verlos jugar juntos en el Barça. Estarán a un nivel top", apostó Hansi Flick.

El técnico alemán también confirmó que Pablo Páez Gavira 'Gavi' sigue recuperándose del golpe en la rodilla que sufrió frente al Elche y no estará en la lista de convocados para el duelo contra el Athletic.

"Está bien, mucho mejor que después del partido. Quizá necesite una semana para recuperarse y volver a estar con el equipo", apuntó Flick.