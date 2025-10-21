Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

PSOE

Leire Díez aseguró al fiscal Stampa que Pedro Sánchez "había dado orden de limpiar" tras la imputación de Begoña Gómez

El fiscal Ignacio Stampa relata que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le contactaron “por orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez” para ofrecerle resolver sus litigios y “revertir” causas sensibles.

Leire D&iacute;ez

Leire DíezEFE

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

El juez Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid) ha asumido, a petición de Fiscalía, la investigación del posible soborno denunciado por el fiscal Ignacio Stampa y también por el fiscal José Grinda. Según el escrito remitido por Stampa a la fiscal superior de Madrid al que documentación a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la supuesta oferta le fue trasladada por Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en un encuentro celebrado en mayo, que el propio Stampa grabó.

De acuerdo con el relato de Stampa, en esa reunión Díez y Pérez Dolset le preguntaron si conocía “irregularidades” de los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, y del juez Manuel García-Castellón. Stampa sostiene que ambos le trasladaron que sus litigios con el Ministerio de Justicia “se resolverían” y trataron de presentarle como parte de “un grupo de víctimas del sistema”.

Cuando el fiscal preguntó por qué le llamaban en ese momento, Pérez Dolset le respondió que, tras la imputación de Begoña Gómez, “el presidente había dado orden de limitar, sin límite” y que había que revertir la situación “caiga quien caiga”.

Moncloa y Fiscalía General: los nombres que cita el fiscal

Siempre según el escrito de Stampa, sus interlocutores añadieron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “iba a saber más adelante” del encuentro, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. También se habría previsto la asistencia, “en nombre del Gobierno”, del entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —hoy en prisión preventiva por otra causa—, extremo que finalmente no se produjo.

Tras la reunión, Stampa habló por teléfono con Leire Díez. En esa conversación, que igualmente quedó grabada, ella le aseguró que se resolverían sus contenciosos con la Administración y que se tomarían medidas para que volviera a asumir el caso Tándem.

Una segunda cita prevista para el 29 de mayo fue cancelada por Stampa tras publicarse informaciones sobre Díez, momento en el que dio cuenta de lo sucedido a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

La denuncia de Grinda y el papel de Rusiñol

En paralelo, en la causa figura un escrito del fiscal Anticorrupción José Grinda dirigido a su jefe, Alejandro Luzón, fechado el 27 de febrero. Grinda relata una cita con el periodista Pere Rusiñol, quien le habría mostrado (sin permitir copia) un documento que ofrecía un traslado y un ascenso a cambio de lograr el archivo de causas y facilitar información sobre presuntos delitos atribuidos a Luzón. Según ese relato, el periodista le dijo que quien “podría avalar” ese acuerdo era “alguien que conoce como Leire”.

El juez Zamarriego ha citado como testigos a los fiscales Stampa y Grinda el 5 de noviembre, dentro de la investigación que alcanza a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol. Además, el 11 de noviembre están llamados a declarar los investigados.

El magistrado integra estas denuncias en la causa en la que ya indaga a Díez por cohecho y tráfico de influencias por supuestas maniobras para influir en procesos judiciales, incluida la querella de Hazte Oír en Badajoz para dilucidar si intentó actuar contra la jueza instructora del procedimiento abierto a David Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Congreso cita a Carlos Mazón el 17 de noviembre en la comisión que investiga la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

Publicidad

España

Leire Díez

Leire Díez aseguró al fiscal Stampa que Pedro Sánchez "había dado orden de limpiar" tras la imputación de Begoña Gómez

Campaña de vivienda

La nueva campaña de vivienda que incendia las redes y tensa al Gobierno: "30 años dejándote los calzoncillos en el baño"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

El Congreso cita a Carlos Mazón el 17 de noviembre en la comisión que investiga la DANA

Pablo Crespo y Francisco Correa
Trama Gürtel

La confesión de Pablo Crespo en el último juicio de la trama Gürtel: "Es una obligación y un alivio"

Pilar Alegría
Caso Koldo

El Gobierno y sus socios restan credibilidad a las acusaciones de Aldama: "Por las noches no veo ficción"

Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado
Fiscalía cerdán

La Fiscalía rechaza que Santos Cerdán mintiera en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado

La querella ha sido presentada por la entidad Hazte Oir por un supuesto delito de falso testimonio y admitida por un juzgado de Madrid.

Pedro Sánchez en imagen de archivo
Inversión ley ELA

El Gobierno aprueba 500 millones de euros para garantizar cuidados 24 horas a pacientes con ELA y dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto, según ha adelantado Pedro Sánchez en 'X'. También se creará el Grado III+.

Ábalos atiende a Espejo Público

Ábalos desmiente a Aldama y niega haber pagado en negro un local en Valencia: "Dan credibilidad a gente muy turbia"

Víctor de Aldama

Aldama asegura que Ábalos pagó con dinero negro la compra de un local debajo de su vivienda

Sánchez insiste en incluir gasto contra el cambio climático en la inversión en defensa que pide la OTAN

Pedro Sánchez pide incluir la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa

Publicidad