Leire Díez aseguró al fiscal Stampa que Pedro Sánchez "había dado orden de limpiar" tras la imputación de Begoña Gómez

El juez Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid) ha asumido, a petición de Fiscalía, la investigación del posible soborno denunciado por el fiscal Ignacio Stampa y también por el fiscal José Grinda. Según el escrito remitido por Stampa a la fiscal superior de Madrid al que documentación a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la supuesta oferta le fue trasladada por Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en un encuentro celebrado en mayo, que el propio Stampa grabó.

De acuerdo con el relato de Stampa, en esa reunión Díez y Pérez Dolset le preguntaron si conocía “irregularidades” de los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, y del juez Manuel García-Castellón. Stampa sostiene que ambos le trasladaron que sus litigios con el Ministerio de Justicia “se resolverían” y trataron de presentarle como parte de “un grupo de víctimas del sistema”.

Cuando el fiscal preguntó por qué le llamaban en ese momento, Pérez Dolset le respondió que, tras la imputación de Begoña Gómez, “el presidente había dado orden de limitar, sin límite” y que había que revertir la situación “caiga quien caiga”.

Moncloa y Fiscalía General: los nombres que cita el fiscal

Siempre según el escrito de Stampa, sus interlocutores añadieron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “iba a saber más adelante” del encuentro, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. También se habría previsto la asistencia, “en nombre del Gobierno”, del entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —hoy en prisión preventiva por otra causa—, extremo que finalmente no se produjo.

Tras la reunión, Stampa habló por teléfono con Leire Díez. En esa conversación, que igualmente quedó grabada, ella le aseguró que se resolverían sus contenciosos con la Administración y que se tomarían medidas para que volviera a asumir el caso Tándem.

Una segunda cita prevista para el 29 de mayo fue cancelada por Stampa tras publicarse informaciones sobre Díez, momento en el que dio cuenta de lo sucedido a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

La denuncia de Grinda y el papel de Rusiñol

En paralelo, en la causa figura un escrito del fiscal Anticorrupción José Grinda dirigido a su jefe, Alejandro Luzón, fechado el 27 de febrero. Grinda relata una cita con el periodista Pere Rusiñol, quien le habría mostrado (sin permitir copia) un documento que ofrecía un traslado y un ascenso a cambio de lograr el archivo de causas y facilitar información sobre presuntos delitos atribuidos a Luzón. Según ese relato, el periodista le dijo que quien “podría avalar” ese acuerdo era “alguien que conoce como Leire”.

El juez Zamarriego ha citado como testigos a los fiscales Stampa y Grinda el 5 de noviembre, dentro de la investigación que alcanza a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol. Además, el 11 de noviembre están llamados a declarar los investigados.

El magistrado integra estas denuncias en la causa en la que ya indaga a Díez por cohecho y tráfico de influencias por supuestas maniobras para influir en procesos judiciales, incluida la querella de Hazte Oír en Badajoz para dilucidar si intentó actuar contra la jueza instructora del procedimiento abierto a David Sánchez.

