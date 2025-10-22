Real Madrid - Juventus: Partido hoy Champions League, en directo (0-0)

El Real Madrid recibe (21:00 horas) a la Juventus de Turín en la jornada 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025 - 26. Los de Xabi Alonso buscan la tercera victoria para completar el pleno de puntos y seguir en lo más alto de la clasificación de la Liga de Campeones.

La Juventus llega al Santiago Bernabéu tras logar dos empates (Borussia Dortmund y Villarreal) en sus dos primeros partidos y con la necesidad de comenzar a sumar de tres en tres para acercarse a los puestos de arriba.

Onces oficial de Real Madrid y Juventus

REAL MADRID : Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.

JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Thuram, Cambiaso, McKennie, Yildiz y Vlahovic.

Sigue en directo el Real Madrid - Juventus de la jornada 3 de la Champions League.