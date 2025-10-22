Champions League
Real Madrid - Juventus: Partido hoy Champions League, en directo (0-0)
Sigue en directo el Real Madrid - Juventus de la jornada 3 de la Champions League 2025 - 26, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del partido de hoy.
El Real Madrid recibe (21:00 horas) a la Juventus de Turín en la jornada 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025 - 26. Los de Xabi Alonso buscan la tercera victoria para completar el pleno de puntos y seguir en lo más alto de la clasificación de la Liga de Campeones.
La Juventus llega al Santiago Bernabéu tras logar dos empates (Borussia Dortmund y Villarreal) en sus dos primeros partidos y con la necesidad de comenzar a sumar de tres en tres para acercarse a los puestos de arriba.
Onces oficial de Real Madrid y Juventus
- REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.
- JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Thuram, Cambiaso, McKennie, Yildiz y Vlahovic.
Sigue en directo el Real Madrid - Juventus de la jornada 3 de la Champions League.
¡¡¡Arrancaaaa el partido en el Santiago Bernabéu!!! Ya rueda el balón en el estadio del Real Madrid. Los de Xabi Alonso, a por su tercera victoria en la actual Champions League ante la Juventus.
¡Saltan los jugadores de Real Madrid y Juventus al césped! Suena el himno de la Champions League antes del partidazo de hoy en el Santiago Bernabéu...
Menos de die minutos para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid busa su tercera victoria y mantener el pleno de triunfos en la Champions League.
Xabi Alonso y el plan que ha preparado hoy para enfrentarse a la Juventus de Turín.
Palabras de Raúl Asencio antes del partido de hoy ante la Juventus en la Champions League.
Brahim Díaz es la principal novedad en el once inicial de hoy del Real Madrid. Franco Mastantuono es el sacrificado por parte de Xabi Alonso para dar entrada al futbolista hispano-marroquí. Arda Güler y Vinícius regresan al once tras ser suplentes ante el Getafe este fin de semana, en detrimento de Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes.
Recordamos los onces oficiales de hoy de Real Madrid y Juventus en la Champions League:
REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.
JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Rugani; McKennie, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; y Vlahovic
¡Es oficial también el once de la Juventus de Turín! Así sale hoy el conjunto italiano ante el Real Madrid: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Thuram, Cambiaso, McKennie, Yildiz y Vlahovic.
¡Tenemos el once oficial del Real Madrid! Pequeña revolución de Xabi Alonso para enfrentarse hoy a la Juventus de Turín. Este es la alineación del Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.
A falta de que se complete la jornada de este miércoles, hay tres equipos (PSG Inter y Arsenal) que comandan la clasificación de la fase liga de la Champions League.
Los otros cinco puestos que completan el topo-8 lo forman Borussia Dortmund (7 puntos), Manchester City (7 puntos), Bayern (6 puntos), Newcastle (6 puntos) y Real Madrid (6 puntos). El Barcelona, que goleó al Galatasaray (6-1) este martes, es noveno con seis puntos.
El Villarreal perdió (0-2) ante el City en La Cerámica y el Atlético cayó de forma contundente (0-4) ante el Arsenal en el Emirates.
La Juventus llega al partido de hoy con urgencias en la clasificación tras haber sumado solo dos puntos en las dos primeras jornadas de la Champions League. Los de Igor Tudor han empatado ante Borussia Dortmund (4-4) y Villarreal (2-2), por lo que aún no conocen la victoria en la actual edición de la Champions League.
El equipo italiano sabe que debe comenzar a sumar de tres en tres, pero hoy le toca visitar uno de los campos más complicados de Europa.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Real Madrid - Juventus de la Champions League! Tercera jornada de la fase liga y los de Xabi Alonso buscan su tercer triunfo para seguir en lo más alto de la clasificación junto a PSG, Inter y Arsenal.
Los de Xabi Alonso ganaron en la primera jornada (2-1) al Olympique de Marsella en el Bernabéu y golearon a domicilio al Kairat Almaty (0-5). Si hoy ganan a la Juventus sumarán nueve puntos de nueve posibles, lo que les dejaría en una situación muy propicia para lograr el acceso a los octavos de final de forma directa.
¡Sigue en directo el Real Madrid - Juventus de la Champions League, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de lo que suceda en el Santiago Bernabéu!
