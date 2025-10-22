Real Madrid - Juventus de Turín: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

El Real Madrid afronta hoy miércoles un nuevo examen en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco recibe a la Juventus de Turín en la tercera jornada de la fase liga de Champions League 2025-26 con el objetivo de sumar su tercer triunfo consecutivo y mantener su buen inicio continental antes del Clásico del domingo ante el Barcelona.

El equipo de Xabi Alonso llega lanzado tras tres victorias seguidas y solo un gol encajado desde la contundente derrota en el derbi ante el Atlético (5-2). El pasado domingo, un tanto de Kylian Mbappé en el tramo final dio la victoria en Getafe (0-1) y consolidó al Madrid en lo más alto de LaLiga.

En Europa los blancos comenzaron con paso firme, imponiéndose al Olympique de Marsella (2-1) y goleando al Kairat Almaty (0-5). Ahora se enfrentan a una Juventus venida a menos, inmersa en su primera gran crisis de la temporada: seis partidos sin ganar (cinco empates y una derrota) y fuera de los puestos europeos tras caer ante el Como (2-0) el pasado fin de semana.

Mbappé, el arma más letal del Madrid

Mbappé por su parte atraviesa el mejor inicio goleador de su carrera: lleva ocho partidos consecutivos marcando. Suma 15 goles en 11 partidos, 10 de ellos en Liga, y será la gran amenaza ofensiva para la Vecchia Signora. El francés llega en estado de gracia y vuelve a formar sociedad con Arda Güler, autor de varias asistencias decisivas en las últimas jornadas.

El Real Madrid, además, busca reforzar su solidez defensiva pese a las bajas. Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Ceballos y Dean Huijsen están fuera de combate. Todo apunta a que Fede Valverde repetirá como lateral derecho, con Éder Militao y Raúl Asencio en el eje de la zaga y Álvaro Carreras en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, Arda Güler y Aurélien Tchouaméni seguirán siendo fijos, mientras Jude Bellingham continúa buscando su mejor versión. En ataque, Vinícius Júnior apunta a regresar al once tras su suplencia ante el Getafe.

Una Juventus en horas bajas

El conjunto italiano, histórico del fútbol europeo, atraviesa un momento delicado. No gana desde el 13 de septiembre y sufre una preocupante falta de gol. Con Kenan Yildiz como principal referencia ofensiva, el equipo de Massimiliano Allegri tratará de resistir en un escenario donde el Real Madrid ha ganado todos sus partidos esta temporada (5 de 5).

El partido será, además, la reedición de la final de Cardiff 2017, en la que los blancos se impusieron por 4-1. Desde entonces, el Madrid ha dominado los enfrentamientos directos: 12 victorias en 22 partidos y tres triunfos en los últimos cuatro cruces. El más reciente, en el Mundial de Clubes 2025, acabó 1-0 para los madridistas.

Sin margen de relajación

Aunque el favoritismo recae sobre el Real Madrid, la Juventus llega herida y eso la convierte en un rival peligroso. Ya ganó en el Bernabéu en 2018 (1-3), aunque no le bastó para avanzar a semifinales. Con el liderato de la fase liga y la clasificación al Top 8 en juego, el Madrid no puede permitirse distracciones antes de un Clásico que se perfila clave para medir su verdadero nivel.

Posibles alineaciones del Real Madrid - Juventus

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militão, Asencio, Carreras; Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Júnior.

JUVENTUS: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; y David.

Horario y dónde ver el partido de la Champions

El partido de Champions League entre Real Madrid y Juventus de Turín se disputa hoy miércoles 22 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 horas, un encuentro que podrás seguir en directo con la retransmisión y la última hora aquí, en la web de Antena 3 Deportes.

