Mariona Caldentey, sobre la vuelta de Jenni Hemoso y Mapi León: "Estamos encantadas de volver a verlas"

La selección española femenina recibirá a Suecia el próximo viernes 24 de octubre en La Rosaleda, Málaga. No es un partido cualquiera, las de Sonia Bermúdez se juegan el pase a la final de la UEFA Nations League y podrían acercarse al primer título de esta nueva etapa de la selección.

Es la primera convocatoria de esta nueva era en la que hay más novedades aparte de la nueva seleccionadora, que ya sustituyó a Montse Tomé el pasado mes de agosto, como la vuelta de Jenni Hermoso y Mapi León o alguna nueva futbolista. Desde Antena 3 Deportes hemos tenido la oportunidad de tener a Mariona Caldentey con nosotros para preguntarle por todos estos temas.

El pasado 11 de agosto de 2025 Sonia Bermúdez se convirtió en seleccionadora femenina absoluta sustituyendo a Montse Tomé. Un cambio que ya se ha notado en su primera convocatoria. "Muchas caras nuevas en staff, algunas jugadoras. Se siente con un cambio de era" confiesa Mariona. Además Sonia ha llegado con una idea muy clara al combinado nacional. "Ella lo que quiere es competir y ganar. Ya desde los primeros entrenamientos se nota esa intensidad y competitividad", asegura la delantera del Arsenal.

"Estar segunda en el balón de oro también es algo muy importante"

Con la llegada de la nueva seleccionadora ha habido dos caras conocidas que han vuelto a Las Rozas: Jenni hermoso que no representaba a España desde los Juegos Olímpicos de París 2024 y Mapi León que tres años después vuelve a ponerse la camiseta de la selección. ", sabemos todo lo que nos pueden aportar. De momento muy buen ambiente, muchas risas" explica Mariona.

En lo individual, la temporada de nuestra protagonista ha sido casi perfecta. Subcampeona de liga y campeona de la Champions con el Arsenal, además ganó el trofeo de mejor jugadora de la liga inglesa. El pasado verano, después de diez años en el FC Barcelona, decidió cambiar de aires y marcharse a Inglaterra. En la final de la Champions conquistó el título enfrentándose al club azulgrana y sería una excompañera quien le quitase su primer Balón de Oro. Se tuvo que conformar con un segundo puesto por detrás de Aitana Bonmatí quien conquistó su tercer galardón. "Estar segunda en el balón de oro pues también creo que es algo muy importante", responde orgullosa la futbolista del Arsenal.

Las semifinales de la UEFA Nations League serán a ida y vuelta frente a Suecia. Para el primer partido ha querido predecir cuál será el resultado. La delantera ha pronosticado un 2-0 a favor de las nuestras y además ha dedicado unas palabras a todos nuestros espectadores. "Hola soy Mariona Caldentey y quería mandar un saludo a todos los espectadores de Antena 3 Deportes".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.