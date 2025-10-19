Alcaraz, irónico tras perder el Six Kings Slam ante Sinner: "No es divertido, parece que está jugando al ping pong"

Después de enfrentarse más de quince veces entre ambos (incluidos las dos finales en Arabia), Carlos Alcaraz encajó este sábado en el Six Kings Slam su peor derrota ante Jannik Sinner, partido en el que apenas pudo sumar seis juegos y no duró ni una hora y cuarto en pista.

Su 'peor' derrota ante Sinner

El italiano le pasó por encima por 6-2 y 6-4 en 1h13 y se llevó los 6 millones de dólares como ganador y una raqueta de oro valorada en 250.000 euros. El murciano no parecía muy dolido tras encajar esta 'paliza', y es que el torneo es de exhibición y él tampoco se fue de vacío (ganó 1'5 millones de dólares), no obstante, en ninguna de sus cinco derrotas oficiales ante Sinner había ganado tan pocos juegos (6) y solo en una se quedó sin adjudicarse al menos un set (semifinal de Pekín 2023 por 7-6 y 6-1). Ahora ya son dos.

"A veces parece que juega al ping pong"

El ganador del US Open 2025 no dudó en rendirse a su rival en el discurso postpartido, al que definió como una "máquina": "¿Que si me gusta jugar contra él cuando está así? No mucho. A veces parece que está jugando al ping pong. No es divertido estar al otro lado de la red. Siempre digo que cuando juega a un nivel tan increíble me da motivación para ir a la pista a entrenar y dar el 100%, me motiva a ser mejor. Es como un puzle, a veces no me gusta, pero me da ese extra de motivación", explicó el número 1 del mundo.

Alcaraz: "Tengo una relación especial con Jannik"

También dejó claro, de nuevo, que guarda una buena amistad con Sinner, pese a que este es y será el gran rival en el futuro: "Hablamos mucho más de lo que la gente se piensa. Tenemos una relación especial, una amistad fuera de pista aparte de la rivalidad en pista por la que la gente puede pensar que es algo competitivo y que no es compatible", sentenció el de El Palmar.

Eso sí, pese a que Alcaraz ha perdido las dos últimas finales en el Six Kings Slam (ante Jannik) y ha 'dejado' ir casi 9 millones en total, tiene todo de cara para terminar 2025 como número 1 del mundo. Por delante tiene el Masters de París, las ATP Finals y la Copa Davis, todas ellas en indoor: "No tengo el mejor historial en estas superficies, pero estoy intentando mejorarlo", dijo. El que sí lo tiene es Sinner, que perdió su último partido en esta superficie en la final de la Copa de Maestros ante Djokovic en 2023, desde entonces, 17 partidos (oficiales sumando el Six Kings Slam) y 17 victorias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.