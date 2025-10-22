Trump y Putin no se reunirán en Budapest para hablar de la guerra en Ucrania: "No quiero perder el tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaza la reunión en Budapest con su homólogo ruso Vladimir Putin. Ahí se iban a reunir para "poner fin" a la guerra en Ucrania. Pero finalmente, el encuentro ha sido aplazado. La Casa Blanca ha confirmado la noticia.

El anuncio llegó tras una llamada mantenida entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y también después del encuentro en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que el líder estadounidense trató de que Kiev aceptara las condiciones de Rusia.

Fue Trump quien, tras hablar con Putin por teléfono hace una semana, se aventuró a afirmar que se volvería a ver con él "en una dos semanas". La reunión de Budapest sería la segunda entre los dos líderes desde que Trump regresara a la Casa Blanca con la promesa de acabar con la guerra en 24 horas. Durante el primer encuentro en Alaska no hubo ningún acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

Trump: "No quiero una reunión inútil"

Donald Trump explicó que no quiere "una reunión desperdiciada" ante las dificultades para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev. "No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", aseguró el mandatario estadounidense al ser preguntado acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin.

No obstante, mantiene el optimismo ante el fin del guerra: "Creo que Putin quiere que la guerra termine, y creo que Zelenski quiere que termine y yo pienso que va a terminar". Aseguró que informará "en los próximos dos días" de nuevos avances en este terreno porque asegura que están sucediendo "muchas cosas" en el frente diplomático.

Oleada de ataques rusos en Kiev

Al menos dos personas han muerto en la capital ucraniana como consecuencia de una oleada de ataques rusos con misiles y drones. Los ataques también ha causado incendios y daños en edificios.

"Tenemos información acerca de una persona muerta en un ataque en el distrito de Dnipró", ha afirmado el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, y una hora después, alertaba en Telegram que el número de muertos aumentaba a dos. "El número de infraestructuras residenciales afectadas está aumentando, desafortunadamente (...) edificios residenciales y coches están en llamas, se han roto ventanas y se han destruido tejados", añade.

