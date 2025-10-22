La espeluznante caída de Adolf Silva caída en el Red Bull Rampage al intentar un doble backflip

El piloto catalán Adolf Silva sufrió este fin de semana un aparatoso accidente durante la ronda final del Red Bull Rampage 2025, celebrada en el desierto de Virgin (Utah, Estados Unidos). El rider de 28 años perdió el control tras intentar ejecutar un doble backflip en una zona de step-down y salió despedido de su moto, cayendo colina abajo.

Los servicios médicos de la organización acudieron rápidamente al lugar del impacto y, tras estabilizar al piloto, Silva fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano. Allí permanece ingresado y en observación por una lesión lumbar, según ha confirmado él mismo en sus redes sociales.

"Tengo una lesión en la parte baja de la espalda y mi concentración está en mi recuperación", explicó el catalán junto a una imagen desde la camilla del hospital.

A pesar de la dureza del golpe, Silva quiso enviar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. "Después de este primer día en el hospital quiero agradecer a todos por sus pensamientos de la noche a la mañana. Es genial tener a mi familia aquí y sentir todo el apoyo de todos ustedes", escribió.

Silva es conocido por su estilo arriesgado y creativo, con algunos de los trucos más espectaculares del Rampage, la competición de freeride más extrema del mundo. Afortunadamente, y pese a la espectacularidad del accidente, el piloto no sufrió lesiones de mayor gravedad y se mantiene optimista mientras avanza en su recuperación.

