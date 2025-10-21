La nueva campaña de vivienda que incendia las redes y tensa al Gobierno: "30 años dejándote los calzoncillos en el baño"

Nueva polémica en torno a la nueva campaña del Ministerio de Vivienda con un anuncio que muestra a personas mayores compartiendo piso, con guiños de humor costumbrista: "¿Otra vez? 30 años dejándote los calzoncillos en el baño". Este ha sido entendidos por miles de usuarios como una burla del problema. En redes, el veredicto ha sido implacable: el Gobierno “se está burlando de un problema que afecta a muchísimos españoles”.

La polémica ha acelerado un choque latente en la coalición. Sumar reclama abiertamente la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez y denuncia falta de ambición en la respuesta pública. “Debería dejar paso, se nos acaba la paciencia”, ha sentenciado la formación. En palabras de su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero: “Necesitamos medidas serias, valientes e innovadoras y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo”.

Una gran reforma de vivienda

El socio minoritario lleva días empujando un paquete de medidas para reformar el mercado: congelación de precios, regulación de los alquileres turísticos y de temporada y cambios fiscales para frenar la especulación. Sumar asegura que el sector socialista del Gobierno está ninguneando su propuesta y reta al PSOE a debatirla a la luz pública: “Queremos este real decreto”. Barbero pide a Vivienda que responda una a una a sus iniciativas: “Que conteste, porque si ya no tiene ideas, pues ahí tienen las nuestras”.

La comparecencia de Isabel Rodríguez en el Congreso la pasada semana ha sido, para Sumar, “decepcionante”: “No se puede venir al Pleno del Congreso con medidas estrella como el teléfono de la esperanza”, reprochó Barbero, ironizando sobre el número de información anunciado por el Ministerio.

La portavoz endureció el mensaje: “A nosotras se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez. Es que no podemos seguir ni un minuto más, después de dos años de legislatura, con un Ministerio que se llama de Vivienda, esperando que haga medidas que tengan algún efecto en los precios”.

PSOE vs. Sumar

Sumar insiste en que las propuestas del Ministerio “se quedan a años luz” de una solución y acusa al PSOE de falta de “ideas”. Al mismo tiempo, abre la puerta a negociar “medidas valientes” aunque incomoden a los especuladores: “Perdamos miedo a las medidas valientes y que realmente pueden cambiar las cosas en este país. Ya sé que a los que especulan no les va a venir bien”.

Con la campaña bajo fuego y el debate político en ebullición, la clave pasa por si Vivienda moverá ficha para revisar el spot y, sobre todo, si el Ejecutivo se abre a tramitar la gran reforma que reclama su socio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.