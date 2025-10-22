El enfado de Davidovich por su ausencia en la Copa Davis: "Estando número 18 del mundo, creo que merecía estar"

Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers formarán el equipo español que disputará la Copa Davis 2025, cuya Final a 8 se celebrará del 19 al 23 de noviembre en Bolonia (Italia). La convocatoria, anunciada este lunes por el capitán David Ferrer, ha dejado fuera a una de las raquetas más destacadas del país, Alejandro Davidovich.

El número 18 del ranking ATP ha expresado ahora su malestar por la decisión. En declaraciones al diario Marca, el tenista malagueño explicó cómo se enteró de su exclusión: "David me llamó hace una semana para comunicarme que no contaría conmigo en la primera lista. Antes de esa llamada ya le había dicho que contara conmigo. Para mí siempre será un orgullo representar a España, pero al final fue su decisión y la acepté".

"Estoy en mi mejor ranking, el número 18 del mundo y soy el número dos español"

Davidovich considera que su posición actual en el ranking ATP debería haberle garantizado un lugar en el equipo. "Estando número 18 del mundo, creo que merecía estar entre los cuatro mejores jugadores de mi país, con todo el respeto hacia mis compañeros, que como he dicho son grandes jugadores también", argumentó.

"Estoy en mi mejor ranking, el número 18 del mundo y soy el número dos español. Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho junto con mi equipo este año, sobre todo viniendo de un año anterior complicado. Los jugadores seleccionados también son grandes y seguro que van a darlo todo por España", ha abundado.

El jugador recordó que no participó en las anteriores eliminatorias ante Suiza y Dinamarca, aunque aclaró que fue por problemas físicos. "Me ausenté en esas eliminatorias por problemas físicos. Este año he competido sin descanso, y mis retiradas en Toronto y Cincinnati fueron un alerta sobre mi estado", explicó.

Así está el cuadro de la Final a 8

Pese a su descontento personal, Davidovich no duda del potencial del equipo. España, que se medirá a República Checa en los cuartos de final, podría cruzarse en semifinales con el vencedor del duelo entre Argentina y Alemania. En el otro lado del cuadro, la vigente campeona Italia, sin Jannik Sinner, se enfrentará a Austria, mientras que Francia y Bélgica completan los cuartos.

