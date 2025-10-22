Sánchez contraataca tras la pregunta de Feijóo de si ha "renunciado a gobernar": "Usted es el que ha renunciado a hacer una oposición útil"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta este miércoles a un nuevo cara a cara en el Congreso de los Diputados con el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP). Sánchez tendrá que responder a la "renuncia a gobernar" que le achaca Feijóo.

Antes de comenzar, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha pedido a los diputados guardar un minuto de silencio por la muerte de Marta, la joven de 21 años asesinada en Madrid.

"Este Gobierno gobierna. No ha renunciado a gobernar como ustedes plantean en su pregunta", asegura Pedro Sánchez, que recuerda los 500 millones destinados a la ELA que se aprobaron este martes en el Consejo de Ministros, los 27 millones para los agricultores afectados por los incendios de este verano... "Usted -Feijóo- es el que ha renunciado a hacer una oposición útil, ha poner orden en su partido. A exigirle responsabilidad al Moreno Bonilla por la crisis de cribados (...) está a un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal", aseguraba desde su escaño.

Los 'lapsus' del Gobierno

Feijóo ha comenzado su pregunta preguntando al jefe del Ejecutivo por el "lapsus" de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿que datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, haya dicho ayer en el Senado que hay Gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díez, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?", preguntaba.

"Lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón en lapsus", responde Sánchez a Feijóo. "¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió 1984 en 1984 y no en 1949 no es un lapsus sino incultura?", arremete el presidente, que ha arrancado los aplausos de la bancada socialista.

"Yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba el hospital de la ciudad autónoma de Sevilla", respondía el líder de los 'populares'.

Cataluña y el franquismo, las otras preguntas

Sánchez también responderá a otra pregunta sobre la situación política en Cataluña, que le planteará la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y a una sobre la "exaltación del fascismo" de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.

Será en una sesión de control que tendrá lugar justo una semana después de que Sánchez definiera a Feijóo como "la nada" y presumiera de presidir "uno de los gobiernos más decentes" y "eficaces" de Europa, mientras el 'popular' le volvía a atacar con la corrupción.

"¿Ha renunciado a gobernar?", reza textualmente la nueva pregunta que ha registrado el líder del PP para el jefe del Ejecutivo, que también será interrogado en el Pleno por sus socios independentistas catalanes y vascos.

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

