Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

CONGRESO

Sánchez contraataca tras la pregunta de Feijóo de si ha "renunciado a gobernar": "Usted es el que ha renunciado a hacer una oposición útil"

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno desde el Congreso de los Diputados.

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta este miércoles a un nuevo cara a cara en el Congreso de los Diputados con el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP). Sánchez tendrá que responder a la "renuncia a gobernar" que le achaca Feijóo.

Antes de comenzar, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha pedido a los diputados guardar un minuto de silencio por la muerte de Marta, la joven de 21 años asesinada en Madrid.

"Este Gobierno gobierna. No ha renunciado a gobernar como ustedes plantean en su pregunta", asegura Pedro Sánchez, que recuerda los 500 millones destinados a la ELA que se aprobaron este martes en el Consejo de Ministros, los 27 millones para los agricultores afectados por los incendios de este verano... "Usted -Feijóo- es el que ha renunciado a hacer una oposición útil, ha poner orden en su partido. A exigirle responsabilidad al Moreno Bonilla por la crisis de cribados (...) está a un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal", aseguraba desde su escaño.

Los 'lapsus' del Gobierno

Feijóo ha comenzado su pregunta preguntando al jefe del Ejecutivo por el "lapsus" de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿que datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, haya dicho ayer en el Senado que hay Gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díez, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?", preguntaba.

"Lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón en lapsus", responde Sánchez a Feijóo. "¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió 1984 en 1984 y no en 1949 no es un lapsus sino incultura?", arremete el presidente, que ha arrancado los aplausos de la bancada socialista.

"Yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba el hospital de la ciudad autónoma de Sevilla", respondía el líder de los 'populares'.

Cataluña y el franquismo, las otras preguntas

Sánchez también responderá a otra pregunta sobre la situación política en Cataluña, que le planteará la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y a una sobre la "exaltación del fascismo" de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.

Será en una sesión de control que tendrá lugar justo una semana después de que Sánchez definiera a Feijóo como "la nada" y presumiera de presidir "uno de los gobiernos más decentes" y "eficaces" de Europa, mientras el 'popular' le volvía a atacar con la corrupción.

"¿Ha renunciado a gobernar?", reza textualmente la nueva pregunta que ha registrado el líder del PP para el jefe del Ejecutivo, que también será interrogado en el Pleno por sus socios independentistas catalanes y vascos.

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno aprueba 500 millones de euros para garantizar cuidados 24 horas a pacientes con ELA y dependencia

Pedro Sánchez en imagen de archivo

Publicidad

España

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados

Sánchez contraataca tras la pregunta de Feijóo de si ha "renunciado a gobernar": "Usted es el que ha renunciado a hacer una oposición útil"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

Tensión en el Gobierno por la vivienda: Sumar presiona a Isabel Rodríguez para que adopte medidas urgentes o dimita

Fiscal Stampa

Quién es Ignacio Stampa, el fiscal que denuncia un intento de soborno de Leire Díez

A3 Noticias 2 (11-08-25) La Fiscalía pide imputar a Leire Díez también por un presunto delito de soborno a dos fiscales
PSOE

Leire Díez aseguró al fiscal Stampa que Pedro Sánchez "había dado orden de limpiar" tras la imputación de Begoña Gómez

Campaña de vivienda
Vivienda

La nueva campaña de Vivienda tensa al Gobierno: "30 años dejándote los calzoncillos en el baño"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón
DANA

El Congreso cita a Carlos Mazón el 17 de noviembre en la comisión que investiga la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana comparecerá tras las víctimas de la riada, que declararán los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Congreso de los Diputados.

Pablo Crespo y Francisco Correa
Trama Gürtel

La confesión de Pablo Crespo en el último juicio de la trama Gürtel: "Es una obligación y un alivio"

En una jornada que marca el principio del fin de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de España, Pablo Crespo, considerado el "número dos" de la red Gürtel, ha prestado declaración ante la Audiencia Nacional.

Pilar Alegría

El Gobierno y sus socios restan credibilidad a las acusaciones de Aldama: "Por las noches no veo ficción"

Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado

La Fiscalía rechaza que Santos Cerdán mintiera en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado

Pedro Sánchez en imagen de archivo

El Gobierno aprueba 500 millones de euros para garantizar cuidados 24 horas a pacientes con ELA y dependencia

Publicidad