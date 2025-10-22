Muere "trágicamente" en Benidorm a Guy Bradshaw, uno de los mayores hinchas del Manchester City

Un reconocido aficionado del Manchester City falleció este martes antes del encuentro de Champions League de los 'Citizens' ante el Villarreal que se disputó en el Estadio de la Cerámica, según ha comunicado el club inglés.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, un aficionado del City que murió trágicamente en España antes del partido contra el Villarreal anoche", ha informado la entidad de Mánchester a través de sus redes sociales.

"Todos en el club envían sus condolencias a su familia y amigos en estos momentos difíciles", abundó. El duelo terminó con victoria visitante por 0-2 gracias a los goles de Erling Halaand y Bernardo Silva, ambos en la primera parte.

Se alojaba junto a otros hinchas

El aficionado de 35 años, uno de los más queridos por la afición blue, fue hallado sin vida el martes en el hotel de Benidorm donde se alojaba junto a otros seguidores del equipo inglés, según ha informado el Manchester Evening News.

El hombre había viajado desde Inglaterra para hacer la previa del partido, al igual que hicieron cientos de seguidores del conjunto de Mánchester, y había compartido varios vídeos a través de sus redes sociales disfrutando del desplazamiento.

