Christian Jongeneel nada desde Tenerife hasta La Gomera por los niños de Nepal

El objetivo de este malagueño es recaudar fondos para un proyecto de escuela en Nepal: "Para que los niños tengan una oportunidad".

Christian Jongeneel y su reto solidario entre Tenerife y La Gomera

Christian Jongeneel y su reto solidario nadando los 40 kilómetros entre Tenerife y La Gomera | Gracia López | Daniel Valares

Daniel Valares
Publicado:

El nadador malagueño de 51 años, Christian Jongeneel, ha completado a nado la travesía entre la isla de Tenerife y la de La Gomera con el objetivo de recaudar fondos para los niños de Nepal: "Cuando era profesional, ningún entrenador, ni ninguna persona me dijo que mis brazadas podían servir para mejorar la vida de otras personas", nos cuenta Christian a Antena 3 Deportes.

La principal intención de Jongeneel era realizar ida y vuelta, pero las malas condiciones del mar, obligaron al nadador a realizar únicamente los 40 kilómetros de ida. Christian calculó tardar unas 16 horas, teniendo en cuenta los dos trayectos, y tardó 10 horas en completar la distancia entre las dos islas. Su meta era alcanzar un total de 7.000 euros y mientras realizaba el reto, consiguió 6.000: "El 100% de lo recaudado irá para una pequeña escuela que hay en Nepal, para que niños y niñas puedan estudiar. Que todos estos niños tengan una oportunidad", comunicaba el malagueño.

Una vez finalizado el desafío, Christian sigue aumentando la cifra recaudada y ya suma 6.500 euros para la causa, pero sin duda lo que más le motiva a este nadador es "que dentro de unos cuantos años, unos niños o unos adolescentes, sepan que unos pequeños locos en la otra parte del mundo, dieron sus brazadas por su futuro", señala ilusionado Christian Jongeneel.

Casi toda una vida ayudando a los demás

Su primer reto benéfico, fue en 2004. Jongeneel cruzó el estrecho de Gibraltar, ida y vuelta. Desde entonces, ha completado un total de 13 travesías, incluyendo esta última en las Islas Canarias. Nadando en todos los continentes, se ha enfrentado a numerosos desafíos, entre los cuales destacan el Canal de la Mancha en 2006 o el estrecho de Cook en 2011, en Nueva Zelanda.

Por supuesto, este aventurero no quiere parar de dar brazadas para ayudar a los más desfavorecidos a construir un futuro mejor y ya piensa donde será su próximo reto: "Próximamente, estamos viendo travesías en Japón o Estados Unidos, por ejemplo".

