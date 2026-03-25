Landaluce no puede con Lehecka y España se queda sin representantes en Miami

Martín Landaluce ha perdido ante el checo Jiri Lehecka por 7-6 (1) y 7-5 en cuartos de final del Open de Miami de tenis y dejó a España sin representantes en el torneo que se disputa en Estados Unidos. Pese a todo, el madrileño firma su mejor actuación en un Masters 1000 y se queda a las puertas de entrar en el 'top 100' mundial.

El tenista español, que arrancó el campeonato como 151 del ranking ATP, no pudo superar al número 22 del mundo, que dispuso de hasta cuatro bolas de partido que encontraron la resistencia de Landaluce antes de acabar imponiéndose tras poco más de dos horas de partido.

Landaluce alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Masters 1.000 al derrotar en octavos al estadounidense Sebastian Korda, que había sido el verdugo de Carlos Alcaraz en el torneo.

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